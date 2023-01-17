Про це свідчать дані закритого опитування російського Фонду "Общественное мнение". Нагадаємо, що нещодавно рівень підтримки війни впав до 34%.

Зверніть увагу У Росії йдуть внутрішні процеси, Путін буде закручувати гайки, – розвідка

У Росії виріс рівень підтримки війни проти України

Як стало відомо, через першу хвилю мобілізації в Росії рівень підтримки продовження війни проти України впав до 34%. Однак у листопаді цей рівень збільшився до 80%.

Колишній чиновник Кремля повідомив, що опитування росіян свідчить про те, що незабаром у їхній країні оголосять нову хвилю мобілізації.

Також російському керівництву вдається спрямовувати критику людей за втрати на керівництво армії замість диктатора Владіміра Путіна.

Мобілізація в Росії: останні новини