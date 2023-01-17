Щоправда, не потрібно оголошувати про це на всю Росію. Минулого разу було історичне оголошення. Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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"Сьогодні вже наказ підписаний, воєнний стан введений. Мобілізація стає технічним питанням. Воєнному можна надіслати листа про те, що потрібно 2 тисячі людей", – говорить політтехнолог.

Росіяни охоче підуть на війну

Шейтельман схиляється до того, що публічно нічого не оголошуватимуть. Річ у тім, що останнім часом Путін не в дуже хорошій формі. Він скасовував усі пресконференції та офіційне звернення.

"Найімовірніше, по-тихому проведуть. Це буде тривалий процес, але усе це ми побачимо – гармошки, горілка, ведмеді. Уся ця російська циганщина буде", – припускає Шейтельман.

Що ж до протестів, політтехнолог не вірить, що російське суспільство на це здатне. "Я розчарований. Я зрозумів, що вони по-справжньому хочуть воювати, вони йдуть туди достатньо радісно. Вони думають, що це така собі алкогольна вечірка з блек-джеком", – каже Шейтельман. Росіяни не вірять, що поїдуть у Макіївку. Вони не готові виїжджати до умовного Казахстану в надії, що їх "пронесе".

Вони говорять страшні речі. Я кажу: "Тікай терміново, тебе зараз заберуть в армію". Він каже: "Як же я поїду з рідного міста?". Я кажу: "Ти все одно поїдеш – або зараз Казахстан, або завтра в Макіївку". Відповідь така: "А що як не заберуть?". І так в усьому,

– розповів Шейтельман.

Так, мобілізовані росіяни у Макіївці також сиділи за святковим столом й радісно випивали. Щоправда, під час розпалу передноворічної "вечірки" ЗСУ вдарили по них з HIMARS. Тож ворог отримав гідне привітання від наших захисників.

Чи закриватимуть кордони

На жаль, констатує Шейтельман, Росія зможе зібрати і 500 тисяч, і 1 мільйон. "Мені здається, що вони не будуть закривати кордони. Тому що у такому випадку там почнуться серйозні проблеми", – відзначає політтехнолог. Прикордонники почнуть брати хабарі, додає він, люди тікатимуть через ліси. Путіну це не потрібно, адже він вже влаштував страшний безлад у себе в країні тим, що створив всілякі приватні армії та інше.

Путіну потрібно затягнути війну