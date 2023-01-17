Правда, не нужно заявлять об этом на всю Россию. В прошлый раз было историческое объявление. Об этом 24 Канала сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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"Сегодня уже приказ подписан, военное положение введено. Мобилизация становится техническим вопросом. Военкому можно отправить письмо о том, что нужно 2 тысячи человек", – говорит политтехнолог.

Россияне охотно пойдут на войну

Шейтельман склоняется к тому, что публично ничего не будут объявлять. Дело в том, что в последнее время Путин не в очень хорошей форме. Он отменил все пресс-конференции и официальное обращение.

"Вероятнее всего, по-тихому проведут. Это будет длительный процесс, но все это мы увидим – гармошки, водка, медведи. Вся эта российская цыганщина будет", – предполагает Шейтельман.

Что касается протестов, политтехнолог не верит, что российское общество на это способно. "Я разочарован. Я понял, что они по-настоящему хотят воевать, они идут туда достаточно радостно. Они думают, что это этакая алкогольная вечеринка с блэк-джеком", – говорит Шейтельман. Россияне не верят, что уедут в Макеевку. Они не готовы выезжать в условный Казахстан в надежде, что их "пронесет".

Они говорят ужасные вещи. Я говорю: "Беги срочно, тебя сейчас заберут в армию". Он говорит: "Как же я уеду из родного города?" Я говорю: "Ты все равно уедешь – либо сейчас Казахстан, либо завтра в Макеевку". Ответ таков: "А что если не заберут?". И так во всем,

– рассказал Шейтельман.

Так, мобилизованные россияне в Макеевке сидели за праздничным столом и радостно выпивали. Правда, во время разгара новогодней "вечерки" ВСУ ударили по ним из HIMARS. Так что враг получил достойное поздравление от наших защитников.

Будут ли закрывать границы

К сожалению, констатирует Шейтельман, Россия сможет собрать как 500 тысяч, так и 1 миллион солдат. "Мне кажется, что они не будут закрывать границы. Потому что в таком случае там начнутся серьезные проблемы", – отмечает политтехнолог. Пограничники начнут брать взятки, добавляет он, люди будут убегать через леса. Путину это не нужно, ведь он уже устроил страшный беспорядок у себя в стране тем, что создал всевозможные частные армии и прочее.

Путину нужно затянуть войну