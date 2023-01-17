Так, российская мобилизационная система имеет конечные цифры и это около 200 тысяч человек за 2 месяца. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Сколько оккупантов Россия может отправлять в Украину ежемесячно
Свитан отметил, что это максимальное количество военных, которые может собрать страна-агрессор за этот период с минимальной подготовкой. И это без учета обеспечения этих войск техникой. То есть, Россия может подготовить пехотные части в количестве около 100 тысяч человек ежемесячно.
Мы уже видим приблизительно эту динамику. В прошлом месяце на фронт заходила примерно 1 БТГ, ближе к концу месяца – началу года – 2 БТГ ежедневно. А сейчас – 2 – 3 БТГ заходят каждый день на линию фронта в Украине. Это около 100 тысяч человек ежемесячно,
– заметил полковник запаса ВСУ.
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По мнению Свитана, россияне смогут и дальше работать в таком режиме. К тому же, им не нужно объявлять общую мобилизацию, военное положение или применять подобные механизмы, поскольку они уже работают.
Так, сейчас в России продолжается 2 линии подготовки, а именно:
- продолжается набор контрактников;
- так называемая частичная мобилизация, которая началась еще в сентябре и продолжается.
Кроме того, в стране-агрессоре увеличили призывной возраст с 27 до 30 лет. А также уменьшают количество "бронирований" от мобилизации, например отменили отсрочку для родителей с тремя детьми.
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Сколько захватчиков может собрать страна-агрессор
По словам военного эксперта, если Россия будет собирать ежемесячно 100 тысяч военных, то сможет к концу февраля завести на территорию нашего государства около 200 тысяч мобилизованных. А к концу весны страна-агрессор попытается бросить на фронт еще 200 тысяч россиян.
За это время мы около 100 тысяч "отминусуем", поэтому общее количество войск, которое может быть к концу весны – начало лета – это около 300 – 400 тысяч человек,
– сказал Свитан.
Он добавил, что этого количества россиян недостаточно для захвата Украины. Это количество, необходимое для выполнения задач локального плана. К примеру, захват Донецкой области, левого берега Харьковщины или Запорожья, но не больше.
Так, система российского оборонпрома не готова обеспечить такое количество войск для захвата нашего государства.
Мобилизация в России: последние новости
- Россияне в войне с Украиной испытывают серьезные потери личного состава. Устранить нехватку военных оккупанты пытаются очередной мобилизацией. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что массовость – единственное средство россиян для противостояния с ВСУ.
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