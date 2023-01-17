Так, российская мобилизационная система имеет конечные цифры и это около 200 тысяч человек за 2 месяца. Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Свитан отметил, что это максимальное количество военных, которые может собрать страна-агрессор за этот период с минимальной подготовкой. И это без учета обеспечения этих войск техникой. То есть, Россия может подготовить пехотные части в количестве около 100 тысяч человек ежемесячно.

Мы уже видим приблизительно эту динамику. В прошлом месяце на фронт заходила примерно 1 БТГ, ближе к концу месяца – началу года – 2 БТГ ежедневно. А сейчас – 2 – 3 БТГ заходят каждый день на линию фронта в Украине. Это около 100 тысяч человек ежемесячно,

– заметил полковник запаса ВСУ.

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По мнению Свитана, россияне смогут и дальше работать в таком режиме. К тому же, им не нужно объявлять общую мобилизацию, военное положение или применять подобные механизмы, поскольку они уже работают.

Так, сейчас в России продолжается 2 линии подготовки, а именно:

продолжается набор контрактников;

так называемая частичная мобилизация, которая началась еще в сентябре и продолжается.

Кроме того, в стране-агрессоре увеличили призывной возраст с 27 до 30 лет. А также уменьшают количество "бронирований" от мобилизации, например отменили отсрочку для родителей с тремя детьми.

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По словам военного эксперта, если Россия будет собирать ежемесячно 100 тысяч военных, то сможет к концу февраля завести на территорию нашего государства около 200 тысяч мобилизованных. А к концу весны страна-агрессор попытается бросить на фронт еще 200 тысяч россиян.

За это время мы около 100 тысяч "отминусуем", поэтому общее количество войск, которое может быть к концу весны – начало лета – это около 300 – 400 тысяч человек,

– сказал Свитан.

Он добавил, что этого количества россиян недостаточно для захвата Украины. Это количество, необходимое для выполнения задач локального плана. К примеру, захват Донецкой области, левого берега Харьковщины или Запорожья, но не больше.

Так, система российского оборонпрома не готова обеспечить такое количество войск для захвата нашего государства.

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