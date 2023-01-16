Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, несмотря на это ВСУ мужественно продолжают защищать украинские земли от врага.
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Тактика ведения войны Россией
Сергей Череватый сообщил, что в Соледаре и в окрестностях Бахмута, где уже длительное время ведутся бои, россияне используют тактику малых пехотных групп, которые в результате массовости пытаются истощить украинскую оборону. Впрочем, оккупантам не удается добиться успеха.
"Они не принимают во внимание потери. На Бахмутском направлении потеряли больше Советского Союза за годы войны в Афганистане", - пояснил он.
По его словам, массовость – единственное средство россиян во время противостояния с ВСУ. Также известно, что россияне хотят продолжать мобилизацию.
Это и осталось их последним козырем,
– подчеркнул представитель Восточной группировки войск ВСУ.
По мнению Череватого, Россия прибегает к тактике Второй мировой войны, двум русско-чеченским войнам.
"Все банально сводится к традиционному русскому "завалить телами", - заметил он, отмечая, что у россиян нет технических военных ноу-хау, которые соответствовали бы 21 веку.
В частности, у России нет талантливых генералов, которые предлагали новейшие методы ведения войны, комплекса использования человеческих ресурсов, средств разведки, ударных комплексов.
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Что не так с мобилизацией
Сергей Череватый подчеркнул, что россияне не ожидали такой силы сопротивления с украинской стороны.
Они встретили не легкую добычу, а очень мощные Вооруженные Силы, которые их ежедневно выбивают по батальону,
– подчеркнул он.
По его словам, чтобы восстановить силы оккупанты и пытаются проводить мобилизацию, однако есть нюанс.
"Демография сейчас тоже не в их пользу", – заметил Череватый.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ добавил, что даже подкрепление в виде новых мобилизованных не поможет оккупантам. У ВСУ уже значительно больше опыта, поскольку еще с 2014 года большинство бригад, командиров старшего и среднего звена, командующих фронтов имели боевой опыт, постоянно находились если не в зоне боевых действий, то на полигонах.
"Возможно, сейчас один из самых трудных периодов, но мы показали, что сила воли у нас тоже на уровне", –отметил он.
Украинцам сейчас нужно единство и поддержка ВСУ.
Мобилизация в России: последние новости
- Военный обозреватель Денис Попович для 24 Канала отметил, что мобилизация 500 тысяч россиян может создать для украинских войск большие проблемы. Однако самое российское командование не способно обеспечить свое войско техникой.
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