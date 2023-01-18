Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни. Вони пригадали про любов диктатора до символічних дат і зауважили, що 18 січня росіяни відзначають 80-річчя того, як радянські війська розірвали нацистську облогу Ленінграда.

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Мобілізаційні процеси в Росії можуть поновитися вже сьогодні

В ISW попереджають, що Владімір Путін готується оголосити про другу мобілізаційну хвилю для доукомплектування своєї армії. Це може статися найближчими днями або ж навіть сьогодні.

Зауважимо, що вчора, 17 січня, речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що президент Росії виступить з промовою в Санкт-Петербурзі 18 січня на честь 80-річчя того, як радянські війська розірвали нацистську облогу Ленінграда, – рідного міста Путіна.

Путін любить використовувати символічні дати для звернення до російського народу, і деякі російські провоєнні мілблогери зазначили, що він скористається цією можливістю, щоб або оголосити мобілізацію, або війну з Україною,

– зазначили аналітики.

До слова, раніше українська та західна розвідки також неодноразово попереджали про підготовку Путіна до мобілізації, яка, за їхніми прогнозами, запланована на середину січня.

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Внутрішні процеси в Росії запушені, – розвідка