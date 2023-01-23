Новый скандал российские военные устроили в Самарской области. Соответствующее видео уже распространилось по сети, информирует 24 Канал.

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Как стало известно, в военной части № 59292, расположенной в Самарской области, мобилизованные заявили, что отказываются возвращаться в окопы. В этот момент начальник медицинской службы Павел Кулиев пообещал военнослужащим назначить военно-врачебную комиссию, но в то же время сам начал вносить мужчин в список на отправку на войну в Украину.

Эти военнослужащие – мобилизованные, прибывшие с фронта и госпиталей после ранений, операций и других проблем. Сейчас их снова отправляют в зону боевых действий без военно-врачебной комиссии и любых других медицинских осмотров.

Один из мобилизованных призвал вызвать на место прокуратуру и "закончить этот дурдом".

Звоните в прокуратуру, решим вопрос на месте. Просто чтобы было все организовано. Парни, включайте все телефоны, сейчас приедет прокуратура, мы снимем все это на видео и отправим в Москву. Потому что это будет и дальше, а этот дурдом надо заканчивать,

– сказал один из военных.

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