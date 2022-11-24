Российские журналисты взяли интервью у освобожденного из подвала на временно оккупированном Донбассе мобилизованного россиянина, отказавшегося воевать. Его держали в подвале в селе Заветное Желание.

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История мобилизации россиянина

Михаила М. мобилизовали в рамках "частичной мобилизации" 23 сентября из Тернейского муниципального округа Приморского края. В военкомате Дальнегорска ему не дали возможности пройти врачебную комиссию, несмотря на то, что в 2018 году он получил черепно-мозговую травму, последствия которой до сих пор ощутимы.

Затем мужчину отправили на полигон в Ильинку – в/ч 16871, где "мобиков" ничему не учили. При этом им обещали, что они не будут участвовать в боевых действиях. Мол, они будут только охранять завоеванные объекты.

2 октября Михаила и других мобилизованных отправили самолетом в город Ростов-на-Дону, где он должен, как уверяли командиры, проходить подготовку и находиться в так называемой "зеленой зоне". Однако сразу по прибытии в Ростовскую область мобилизованных посадили в автобусы и отвезли на территорию оккупированной Донбасса – в зону боевых действий.

12 октября Михаил написал рапорт об отказе от участия в боевых действиях. По его словам, вместе с ним рапорт аналогичного содержания подписали 13 человек.

После этого к военнослужащим, подписавшим рапорт, неоднократно приезжали офицеры разных званий для проведения "воспитательных" бесед.

Были такие слова, что в лесополосе вас расстреляем и все,

– рассказал "мобик".

Отказчиков содержали в подвале

16 октября 14 мужчин, подписавших рапорты, увезли в неизвестном направлении, предварительно они сдали оружие и бронежилеты. В течение двух суток их удерживали в подвале, пытаясь вынудить отказаться от рапортов.

Впоследствии выяснилось, что это был подвал в Старомлиновке Донецкой области. Затем в подвал прибыла комиссия с проверкой, и мужчин отвезли в лесополосу близ Мариуполя. Там отказчики занимались строительными работами.

Однажды мы отпросились в Мариуполь за продуктами и пошли в сауну. Тогда я мылся в последний раз до возвращения в Россию. Это было ближе к концу октября. Три недели потом я не мылся,

– сказал Михаил.

1 ноября Михаила и других мобилизованных снова отвезли в подвал. Этот подвал расположен в населенном пункте Завитнэ Бажання Донецкой области.

Первое число нас привезли в подвал вечером. Куда нас везут, зачем нам никто никогда этого не говорил. Это уже позже мы узнали, что это Завитнэ. Как говорится, здание, в подвале которого нас держали, это якобы штаб Пятой Армии. Вроде бы у начальников там даже совещания проходят. Выходит, там есть несколько разных зданий. Именно в нашем доме была разбита крыша, а в подвале сидели мы. Точного адреса никто из нас не знает. В нашем подвале было две комнаты,

– сказал он.

Михаил сказал, что комната была где-то 5 на 3 метра. В двух таких комнатах было размещено 25 – 26 человек. Первые три дня мужчин не кормили – дали просроченные сухпайки и все. Потом им разрешили на свои деньги купить плитку и газовые баллоны, чтобы кипятить воду на чай и лапшу. Потом россиян уже начали кормить один раз в день. При этом у них не забирали телефоны. "Мобики" делали в подвале фото и видео.

Мы не мылись ни разу. Там негде мыться. Влажные салфетки у нас были и все. В туалет по-маленькому ходили в бачок в комнате, а по-большому, чтобы выйти, нужно было стучать. И не факт, что откроют. Делай, что хочешь. Чуть-чуть мы потом заслужили благосклонность и нам потом стали чаще открывать. В подвале было тепло, потому что комната маленькая,

– сказал "мобик".

При содержании их пытались всячески вернуть на фронт.

"Если вы сейчас автоматы в руки не возьмете, то придут к вам наши враги, и ваших жен и матерей будут насиловать", — такие фразы были. Кричали, угрожали. Из тех, с кем я был там с самого начала, никого не избивали, меня тоже нет. Но пацаны другие, их будто привезли из Перевальского подвала к нам, говорили, что по одному в подвал их заводили и над головой стреляли из автомата в стену. И вроде бы это делали сотрудники ПИК. Но это один из разговоров, доподлинно непонятно,

– заявил Михаил.

Как освободили Михаила

В воскресенье Михаила и еще одного "мобика" просто выпустили и увезли на территорию России, где высадили из автобуса и отпустили "на все четыре стороны". По его словам, никакого контроля над ними на территории России не было. Известно, что после этого в подвал привезли еще 5 якутов. Сейчас их там около 28 человек.

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