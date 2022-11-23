Соответствующую информацию собрали и проанализировали журналисты. По их оценкам, из-за войны Путина ориентировочно 159 российских детей остались без родителей.

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У россиян безумные потери со времени мобилизации

По подсчетам издания, с 21 сентября 2022 года:

в Украине и воинских частях погибли по меньшей мере 15 мобилизованных, которые являются многодетными родителями;

в общей сложности, отправились на "концерт Кобзона" по меньшей мере 217 мужчин, получивших повестки;

в среднем от отъезда из дома до гибели проходило всего 23,5 дня.

Кроме того, издание объяснило, что больше потерь пришлось на 24 октября. Тогда погибли не менее 24 российских захватчиков. Причем 9 из них – родом из Волгоградской области. СМИ писали, что тогда колонна с мобилизованными оккупантами могла попасть под обстрел в Херсонской области.



Подтверждены потери россиян с сентября 2022 года / Скриншот из "Новая газета. Европа"

Стоит отметить, что издание подытожило, что больше всего потерь среди жителей Урала. В частности, погибли:

60 мобилизованных из Свердловской области;

27 ― из Челябинской;

не менее 32 – из Волгоградской и Ростовской областей.

Сколько россиян погибло на войне в Украине

Настоящие потери врага на войне в Украине невероятно большие. Так, с 24 февраля Россия потеряла 85 410 единиц личного состава. Только за минувшие сутки – 410 человек пошли за кораблем.

Кроме того, российские СМИ пишут о случаях гибели отдельных мобилизованных. Так, известно, что урну с 26-летним комбатом Евгением Задворным скоро отправят в родные края.

Недавно отдал душу Владимиру Путину поп РПЦ Александр Цыганов. Ему не сиделось в своем приходе в Пскове и он отправился на войну, чтобы погибнуть.

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