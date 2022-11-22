По сообщениям российских СМИ, представителей Союза комитетов солдатских матерей не приглашали на встречу с Путиным. Кроме того, члены общеизвестных объединений матерей решили не звать на встречу, поскольку их активистки "ведут себя слишком агрессивно и громко", сообщает 24 канал.

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Матери оккупантов протестуют

Общественное движение родственниц российских мобилизованных и срочников, требующих вернуть их близких с фронта, "Совет матерей и жен" добивается открытой встречи с президентом Владимиром Путиным.

Организатор совета Ольга Цуканова записала видеообращение к Путину после того, как стало известно, что он проведет встречу с матерями военнослужащих. Ни одну из представительниц "Совета матерей и жен" на эту встречу не пригласили.

Цуканова спрогнозировала, как пройдет встреча матерей с Путиным. По ее словам, матери задаст правильные вопросы, которые заранее согласуют, выверят, и ни один несогласованный человек не сможет ни попасть на эту встречу, ни задать вопрос.

Владимир Владимирович, вы мужчина или кто? Хватит ли у вас смелости встретиться в глаза с настоящими женщинами и матерями, которые из разных городов приехали за свой счет сюда к вам. Спрячьтесь снова?

– сказала Цуканова.

Активистка отметила, что "у матерей России очень много вопросов". Она призвала власти выйти на диалог и перестать "затыкать роты показушными своими мерами".

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По информации российских СМИ, суд Владимира заблокировал петицию против мобилизации. К моменту блокировки она собрала почти 500 тысяч подписей. В решении суда говорится, что информация в петиции "направлена ​​на срыв мер, проводимых государством по мобилизации", а также содержит "фиктивные сведения о якобы незаконных действиях руководства страны".

Около 70 женщин отправились в Старобельск Луганской области за своими мужчинами, чтобы их вернули с фронта.

Они рассказали, что мужчины, мобилизованные 1 октября, уже 16 октября оказались на территории Луганской области, где "выживали в окопах, без обеспечения, без дальнейшего обучения и без командования".

Жены мобилизованных из Курска рассказали, что их мужчины, отступившие из-под обстрела, заставляют вернуться назад. Женщины пожаловались в военную прокуратуру, но там им ответили, что не будут вывозить солдат в Россию.

В комментарии российскому СМИ одна из жен оккупантов рассказала, что ее мужа отправили в учебную часть в Воронеже 15 октября. Там они прошли "военную подготовку", во время которой стреляли холостыми патронами на полигоне.

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