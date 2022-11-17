По информации российских СМИ, суд Владимира заблокировал петицию против мобилизации. К моменту блокировки она собрала почти 500 тысяч подписей, пишет 24 канал.

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Почему заблокировали петицию

Политик Юлия Галямина, которую в России объявили "иностранным агентом" рассказала о решении суда. По ее словам, петицию, опубликованную на сайте Change.org, потребовала заблокировать военная прокуратура. Инициатором сбора подписей стало оппозиционное движение "Мягкая сила".

В решении суда говорится, что информация в петиции "направлена на срыв мер, проводимых государством по мобилизации", а также содержит "фиктивные сведения о якобы незаконных действиях руководства страны".

В России назревают "женские бунты": главное

Около 70 женщин отправились в Старобельск Луганской области за своими мужчинами, чтобы их вернули с фронта.

Они рассказали, что мужчины, мобилизованные 1 октября, уже 16 октября оказались на территории Луганской области, где "выживали в окопах, без обеспечения, без дальнейшего обучения и без командования"

1 ноября мобилизованных перебросили на первую линию фронта под Сватовым. Женщины жалуются, что их мужчины попали под сильный и смертельный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ, подвергались минометным обстрелам и атакам дронами.

Жены мобилизованных из Курска рассказали, что их мужчин, отступивших из-под обстрела, заставляют вернуться назад. Женщины пожаловались в военную прокуратуру, но там им ответили, что не будут вывозить солдат в Россию.

В комментарии российскому СМИ одна из жен оккупантов рассказала, что ее мужа отправили в учебную часть в Воронеже 15 октября. Там они прошли "военную подготовку", во время которой стреляли холостыми патронами на полигоне.

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