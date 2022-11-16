Один из "мобиков" показал, как их экипируют в скандально известном подмосковном центре "Патриот". Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

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Российские "мобики" показали, какие им выдали каски и бронежилеты

Мобилизированный возмущен, что пластина в бронежелете сделана из материала, похожего на керамику. Более того, посередине дыра, вероятно от удара ножом.

Уже стреляли, насквозь все (бронежилет – 24 канал) пробивается,

– подчеркнул "мобик".

К тому же россиянам выдали пробитые насквозь шлемы. Более того, по словам "мобика", полученную каску можно буквально раздолбать рукой. Так что качество экипировки в России просто "зашкаливает".

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Обзор "высококлассных" касок и бронежилетов российских "мобиков": смотрите видео

Заметим, что российские "мобики" все чаще жалуются на командиров. "Мобилизованных" бросают на войну без одежды, еды и с ржавым оружием. Так что "мобики" даже начали бунтовать.

Под Москвой "мобик" избил офицера

В Кубинке близ Москвы произошел конфликт из-за показательного обзора войск, устроенного для руководства. "Мобики" подвергли резкой критике командиров.

Возмущенный россиянин заявил, что строевой шаг, которому их учат, на войне никак не понадобится. Потом начал унижать старшего офицера, а потом ударил его кулаком в грудь.

"Мобик" начал кричать, что на самом деле в России только имитируют стрельбы и учения. Призывников заставляют стрелять по выдуманной пехоте, ведь даже специальных мишеней нет. Да и вообще мобилизованным ничего не выдают.

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