Один з "мобіків" показав, як їх екіпірують у скандально відомому підмосковному центрі "Патріот". Відповідне відео оприлюднили в соцмережах.

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Російські "мобіки" показали, які їм видали каски та бронежилети

Мобілізований обурений, що пластина у бронижелеті зроблена з матеріалу, схожого на кераміку. Ба більше, посередині дірка, ймовірно від удару ножем.

Уже стріляли, наскрізь усе (бронежилет – 24 канал) пробивається,

– наголосив "мобік".

До того ж росіянам видали пробиті наскрізь шоломи. Ба більше, за словами "мобіка", отриману каску можна буквально роздовбати рукою. Тож якість екіпірування в Росії просто "зашкалює".

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Огляд "висококласних" касок та бронежилетів російських "мобіків": дивіться відео

Зауважимо, що російські "мобіки" все частіше скаржаться на командирів. "Мобілізованих" кидають на війну без одягу, їжі та з іржавою зброєю. Тож "мобіки" навіть почали бунтувати.

Під Москвою "мобік" побив офіцера

У Кубинці поблизу Москви стався конфлікт через показовий огляд військ, влаштований для керівництва. "Мобіки" різко розкритикували командирів.

Обурений росіянин заявив, що стройовий крок, якому їх навчають, на війні аж ніяк не знадобиться. Опісля почав принижувати старшого офіцера, а далі вдарив його кулаком у груди.

"Мобік" почав кричати, що насправді в Росії лише імітують стрільби та навчання. Призовників заставляють стріляти по вигаданій піхоті, адже навіть спеціальних мішеней нема. Та й взагалі мобілізованим нічого не видають.

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