Так, у Кубинці стався конфлікт через показовий огляд військ, влаштований для керівництва. Один з "мобіків" різко розкритикував командирів. Відповідне відео оприлюднили в соцмережах.

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Як російський "мобік" офіцера побив

Обурений "мобік" заявив, що стройовий крок, якому їх навчають, на війні аж ніяк не знадобиться. Росіянин почав принижувати старшого офіцера, а далі врадив його кулаком у груди.

Російський мобілізований наголосив, що взагалі не розуміє, навіщо вони заповнюють документи про те, чого не вистачає. Адже насправді нічого не видають.

"Мобік" почав кричати, що насправді в Росії лише імітують стрільби та навчання. Призовників заставляють стріляти по вигаданій піхоті, адже навіть спеціальних мішеней нема. Переляканий офіцер не зміг залагодити конфлікт.

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"Мобік" вдарив російського офіцера: дивіться відео

Раніше російські "мобіки" бунтували і в Казані

У Казані сотні мобілізованих влаштували бунт проти офіцера. Йому буквально влаштували коридор ганьби. "Мобіки" лаяли та принижували офіцера.

Росіяни бідкалися, що їм видали іржаві автомати 70-х років. Нормальної їжі теж немає. Окрім того, ніхто не пере одяг "мобіків", тож їм доводиться ходити брудними.

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