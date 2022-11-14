Так, в Кубинке произошел конфликт из-за показательного обзора войск, устроенного для руководства. Один из "мобиков" подверг резкой критике командиров. Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

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Как российский "мобик" офицера избил

Возмущенный "мобик" заявил, что строевой шаг, которому их обучают, на войне никак не понадобится. Россиянин начал унижать старшего офицера, а потом поразил его кулаком в грудь.

Российский мобилизованный отметил, что вообще не понимает, зачем они заполняют документы о том, чего не хватает. Ведь на самом деле ничего не выдают.

"Мобик" начал кричать, что на самом деле в России только имитируют стрельбы и учения. Призывников заставляют стрелять по выдуманной пехоте, ведь даже специальных мишеней нет. Испуганный офицер не смог уладить конфликт.

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"Мобик" ударил российского офицера: смотрите видео

Ранее российские "мобики" бунтовали и в Казани

В Казани сотни мобилизованных устроили бунт против офицера. Ему буквально устроили коридор позора. "Мобики" ругали и унижали офицера.

Россияне жаловались, что им выдали ржавые автоматы 70-х годов. Нормальной еды тоже нет. Кроме того, никто не стирает одежду "мобиков", поэтому им приходится ходить грязными.

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