После поражений русских солдат на правом берегу Днепра в Херсонской области Россия заявила о переговорах "без предварительных условий". Однако спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии 24 канала сказал, что все-таки Россия должна выполнить ряд определенных условий.
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Когда Украина готова будет сесть за стол переговоров
По словам Николенко, Россия сейчас не в том положении, чтобы диктовать свою повестку. Мир будет только в той форме, которую озвучила Украина.
Россия не в той позиции, чтобы диктовать свои условия. Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии,
– сказал спикер МИД.
Он подчеркнул, что при любом другом сценарии развития событий достичь мира будет невозможно.
Заявления Шольца и Зеленского о переговорах
По словам канцлера Германии Олафа Шольца, президент России сделал все для того, чтобы переговоры между Киевом и Москвой стали невозможными. Более того, лидер ФРГ выступил против мира в Украине на условиях Кремля.
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Кроме того, глава нашего государства Владимир Зеленский убежден, что Кремль не устал от войны, а готов дальше уничтожать Украину. Однако России нужна пауза, чтобы возобновить свои ресурсы – поэтому никакие переговоры сейчас не могут происходить.
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