Об этом 24 каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. По его словам, Херсон не является исключительно единственной точкой, которая может обусловить появление переговоров. Пока еще большая часть территории Украины находится под оккупацией.

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Ситуация для России будет только ухудшаться

Как отмечает Божко, сейчас нельзя проводить переговоры с Россией. Там оккупанты фактически пойдут на "размен": покинут территории, захватившие в 2022 году, но останутся на Донбассе и в Крыму. И Запад это понимает.

Конечно, некоторые западные политики типа Папы Римского или Виктора Орбана могут делать определенные призывы к переговорам. Но они практически ничего не значат. Мероприятие как предоставляло оружие и финансы Украине, так и продолжает это делать.

Понятно, что со временем переговоры между Украиной и Россией произойдут. Но их нужно организовать в подходящий момент.

Каждая победа Украины делает для нас возможность навязать переговоры на своих условиях… Россия хочет сейчас переговоры, потому что прекрасно понимает, что ситуация будет только ухудшаться. И Запад это понимает. Им некуда спешить,

– отметил Божко.

Здесь следует напомнить и заявление председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марк Милли, заявившего о "окно возможностей", если линия фронта стабилизируется во время зимы. Важно, что этот месседж касается России, а не Украины .

"Это все – для России. Предложение им менять курс, отказываться от агрессивной политики и выводить войска", – считает Божко.

Божко предположил, будут ли переговоры между Украиной и Россией после освобождения Херсона: смотрите видео

Добавим, на фоне освобождения правобережья Херсонщины в Кремле в очередной раз начали скулить , что готовы сесть к переговорам с Украиной. Об этом в очередной раз заговорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он неожиданно начал рассказывать, что "целые "спецоперации" можно достичь с помощью мирных переговоров". Но переговоры якобы невозможны из-за позиции Украины. Ранее Владимир Зеленский объяснил, при каких условиях Киев пойдет на переговоры с оккупантами .