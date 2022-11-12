Про це 24 каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. За його словами, Херсон не є винятково єдиною точкою, яка може зумовити появу перемовин. Наразі ще велика частина території України перебуває під окупацією.

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Ситуація для Росії лише погіршуватиметься

Як наголошує Божко, зараз не можна проводити переговори з Росією. Там окупанти фактично підуть на "розмін": покинуть території, які захопили у 2022 році, але залишаться на Донбасі та в Криму. І Захід це розуміє.

Звісно, деякі західні політики на кшталт Папи Римського чи Віктора Орбана можуть робити певні заклики до перемовин. Але вони фактично нічого не значать. Захід як надавав зброю та фінанси Україні, так і продовжує це робити.

Зрозуміло, що з часом перемовини між Україною та Росією таки стануться. Але їх потрібно організувати у вдалий момент.

Кожна перемога України робить для нас можливість нав'язати перемовини на своїх умовах… Росія хоче зараз перемовини, бо прекрасно розуміє, що ситуація лише гіршатиме. І Захід це розуміє. Їм немає куди спішити,

– зазначив Божко.

Тут варто нагадати і заяву голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марк Міллі, який заявив про "вікно можливостей", якщо лінія фронту стабілізується під час зими. Важливо, що цей меседж стосується Росії, а не України.

"Це все – для Росії. Пропозиція їм змінювати курс, відмовлятися від агресивної політики та виводити війська", – вважає Божко.

Божко припустив, чи будуть перемовини між Україною та Росією після звільнення Херсона: дивіться відео

Додамо, на тлі звільнення правобережжя Херсонщини в Кремлі вкотре почали скиглити, що готові сісти до перемовин з Україною. Про це в черговий раз заговорив прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков.

Він несподівано почав розповідати, що "цілі "спецоперації" можна досягнути за допомогою мирних переговорів". Але переговори нібито неможливі через позицію України. Раніше Володимир Зеленський пояснив, за яких умов Київ піде на переговори з окупантами.