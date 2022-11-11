России удалось напугать Запад

Это связано с одной из психологических кампаний кремлевской агентуры, которая в отличие от угроз ядерным оружием и запугивания Европы холодом, сработала. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Обратите внимание США дадут месседж окружению Путина, – Пионтковский предположил, могут ли свергнуть главу Кремля

Он объяснил, что российские агенты очень плавно и тонко "вбрасывали" в западные круги следующую информацию: "Да, мы все понимаем, что Россия проиграет, что она не может выиграть эту войну. Но что же произойдет в России, когда украинцы без переговоров просто выгонят российские войска за свои границы и восстановят свою территориальную целостность? В этой ситуации Путин потеряет власть, а что такое потеря власти в России, которая еще и терпит поражение? Это новая российская смута, которая, как в 16 веке, как в 19 веке перерастает в огромную гражданскую войну на всей территории России".

Эти нарративы должны были напугать мир тем, что начнется гражданская война на огромной территории, "набитой" ядерным оружием, опасным химическим производством и т.д. Такое развитие событий, конечно, не нужно международной общественности, поэтому операция кремлевской агентуры сработала.

И хотя Байден, Салливан и другие мировые лидеры говорят, что ни в коем случае не навязывают ничего Украине, и что украинская власть и народ сами будут решать, что делать, но в то же время они предлагают вроде бы просто подумать о возможности переговоров, просто обсудить такой вариант.

Пионтковский убежден, что Запад действительно беспокоится из-за навязанного им сценария после поражения России. Более того, после проигрыша страны-агрессора и окончания режима Путина там действительно начнется хаос, но это не снимает с россиян ответственность за все их военные преступления.

Это большое достижение Украины и украинских Вооруженных Сил, что основная проблема, беспокоящая сейчас американское руководство и Запад в целом – это последствия неизбежного поражения России. И они даже не знают, что предложить,

– подчеркнул Пионтковский.

Андрей Пионтковский о причине активизации темы переговоров Украины и России: смотрите видео

Позиция Украины по переговорам с Россией

Президент Владимир Зеленский в очередной раз отметил условия, при которых Украина готова на переговоры с Россией, и которые Кремль упорно отказывается выполнять. В очередном интервью он сказал, что переговоры наше государство будет проводить с тем, кто признает, что Россия – оккупант, и тем, кто действительно хочет мира. Но, несмотря на огромную потребность Путина в переговорах, ничего кроме ультиматумов он не предлагает.

Зеленский подчеркнул – мы готовы говорить с Россией, но с другой Россией. Его указ о том, что диалог со страной-агрессором возможен только при смене ее руководства остается в силе.