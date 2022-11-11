Росії вдалося налякати Захід

Це пов'язано з однією з психологічних кампаній кремлівської агентури, яка, на відміну від погроз ядерною зброєю та залякування Європи холодом, спрацювала. Про це 24 каналу розказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Він пояснив, що російські агенти дуже плавно і тонко "вкидали" у західні кола наступну інформацію: "Так, ми усі розуміємо, що Росія програє, що вона не може виграти цю війну. Але що ж станеться у Росії, коли українці без перемовин просто виженуть російські війська за свої кордони і відновлять свою територіальну цілісність? У цій ситуації Путін втратить владу, а що таке втрата влади у Росії, яка ще й зазнає поразки? Це нова російська смута, яка, як у 16 столітті, як у 19 столітті переростає у величезну громадянську війну по всій території Росії".

Ці наративи повинні були налякати світ тим, що почнеться громадянська війна на величезній території, "напханій" ядерною зброєю, небезпечним хімічним виробництвом тощо. Такий розвиток подій, звичайно, не потрібен міжнародній спільності, а тому операція кремлівської агентури спрацювала.

І хоч Байден, Салліван та інші світові лідери говорять, що в жодному разі не нав'язують нічого Україні, і що українська влада та народ самі вирішуватимуть, що робити, але водночас вони пропонують нібито просто подумати над можливістю переговорів, просто обговорити такий варіант.

Піонтковський переконаний, що Захід справді непокоїться через нав'язаний їм сценарій після поразки Росії. Ба більше, після програшу країни-агресорки та закінчення режиму Путіна там справді почнеться хаос, але це не знімає з росіян відповідальність за всі їхні воєнні злочини.

Це велике досягнення України та українських Збройних Сил, що основна проблема, яка турбує зараз американське керівництво та Захід загалом – це наслідки неминучої поразки Росії. І вони навіть не знають, що запропонувати,

– підкреслив Піонтковський.

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Позиція України щодо переговорів з Росією

Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив на умовах, за яких Україна готова на переговори з Росією, і які Кремль вперто відмовляється виконувати. В черговому інтерв'ю він сказав, що перемовини наша держава буде проводити з тим, хто визнає, що Росія – окупант, і тим, хто справді хоче миру. Але попри величезну потребу Путіна у переговорах, нічого крім ультиматумів він не пропонує.

Зеленський підкреслив – ми готові говорити з Росією, але з іншою Росією. Тож його указ про те, що діалог з країною-агресоркою можливий лише за зміни її керівництва залишається в силі.