Про це 24 каналу розповів російський публіцист у Вашингтоні Андрій Піонтковський. На його думку, оточення Путіна хоче перемир'я, тому й говорить про необхідність переговорів з Україною.
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Хто має вплив на Путіна
Піонтковський зауважив, що визначити людей, які мають вплив на очільника Кремля можна за списком гостей на його Дні народженні. За його словами, це 6 осіб, а саме:
- Юрій Ковальчук;
- Міхаіл Ковальчук;
- Аркадій Ротенберг;
- Сєргєй Чемезов;
- Ігорь Сєчин;
- Нікіта Михалков.
Так, якщо Сєчина та Михалкова можна "винести за дужки", то брати Ковальчуки мають вплив на російського диктатора. Піонтковський зауважив, що Юрій Ковальчук зіграв більшу роль у прогресуванні ультрафашистських поглядів Путіна, аніж Бортников чи Патрушев.
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США мають дати сигнал оточенню Путіна
Тож, за серйозних сигналів з американської сторони, оточення Путіна, ймовірно, "схопиться" за можливість завершити війну.
Американці мають "кинути" їм меседж,
– зазначив російський публіцист.
На його думку, американці мають донести до оточення Путіна думку, що їм буде набагато легше домовитися з Україною щодо "м'якішої капітуляції Росії", якщо вони "прибрали б Путіна". А натомість хтось з них займався б цими питаннями.
За словами Піонтковського, є ризик, що російські ультрафашисти у вигляді Пригожина з його армією прийдуть до влади. Утім, у Росії є ще один ресурс "м'якої капітуляції" – головне управління спецназу міністерства оборони країни-агресорки, оскільки не всі російські генерали є ультраправими фашистами.
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Як Путін може врятувати себе та режим
Російський журналіст Ігор Яковенко розповів, що єдиним можливим шляхом порятунку для Путіна є домовленість з колективним Заходом, щоб вмовити нашу державу "пробачити та помилувати" його. Тоді як врятуватися вже після поразки та розгрому його війська у російського диктатора немає шансів.
Крім того, щоб втримати свій режим очільник Кремля, ймовірно, буде намагатися ще більше "закрутити гайки". Тобто створити "залізну завісу" та встановити тотальну диктатуру. А далі візьме курс на поступове "перетворення спочатку на Іран, а потім Північну Корею".