Путін чудово розуміє, що поразка в Україні та деокупація наших територій означає крах його режиму. Таку думку 24 каналу озвучив російський журналіст Ігор Яковенко.
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Як Путін буде рятувати себе та свій режим
За його словами, єдиним можливим шляхом порятунку для Путіна є домовленість з колективним Заходом, щоб вмовити нашу державу "пробачити та помилувати" російського диктатора. Тоді як врятуватися вже після поразки та розгрому його війська у Путіна немає шансів.
Крім того, щоб втримати свій режим очільник Кремля, ймовірно, буде намагатися ще більше "закрутити гайки". Тобто створити "залізну завісу" та встановити тотальну диктатуру. А далі візьме курс на поступове "перетворення спочатку на Іран, а потім Північну Корею".
Я думаю такі думки та плани є й вони зараз активно проговорюються в телевізорі,
– зауважив Яковенко.
На його думку, з цим пов'язаний новий навчальний курс, який планують запровадити в країні-агресорці з наступного року. Фактично це курс нового псевдокомунізму, який поєднує фашизм, комунізм та імперський релігійний монархізм.
"А ті, хто не згоден – мають лишити Росію. Такий план порятунку режиму", – підсумував російський журналіст.
Яковенко припустив, як Путін буде втримувати свій режим: дивіться відео
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