Як пише авторитетне західне видання, заможні росіяни побоюються арештів та чисток.

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Першочергово мовиться про тих росіян, які не виявляють достатнього ентузіазму та підтримки військових дій в Україні. Вони побоюються за свою безпеку та безпеку своїх сімей. Разом з тим, побоювання підкріплюються відкритими нападками Пригожина на військове керівництво Росії та губернатора Санкт-Петербурга. Російська еліта підозрює небажання чи нездатність Кремля захищати своїх.

Тепер, коли кремлівські чиновники називають вторгнення в Україну "народною війною", прислухаючись до риторики Йосипа Сталіна часів Другої світової війни, деякі інсайдери навіть кажуть, що побоюються чисток та довільних арештів, як під час правління радянського диктатора,

– повідомляє видання.

Один зі співрозмовників видання порівняв ситуацію в Росії з військовою диктатурою, але без військового перевороту, який зазвичай передує їй.

Еліти називають вторгнення в Україну катастрофічною помилкою

Водночас мілітаризація економіки та суспільства на тлі заяв про завершення мобілізації непокоїть представників ділової та бюрократичної еліти. Багато хто з них вважає, що вторгнення в Україну було катастрофічною помилкою, яка прирікає країну на ізоляцію та слабкість.

Яка заява Пригожина так налякала заможних росіян

Минулого тижня у телеграм-каналі "Кепка Пригожина", який нібито належить засновнику ПВК "Вагнера", опублікували відповіді соратника Путіна на питання пропагандистського телеканалу RT. Пригожина запитали про заможних росіян, які ігнорують війну. "Кухар Путіна" запропонував застосувати проти них репресії.

Мають бути включені важелі та механізми тотального "знищення" цих людей як бізнесменів. Стосовно них терміново потрібні сталінські репресії,

– відповів Пригожин.

Зауважимо, що останні місяці Євген Пригожин почав активно критикувати військове керівництво Росії на тлі масових провалів армії Росії в Україні. Британська розвідка вважає, що Пригожин намагається підвищити свій авторитет серед російських військових.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни кажуть, що так званий "кухар Путіна" Пригожин набирає у Росії все більшої популярності. Критикуючи еліти та деяких представників влади, він починає утверджуватися як нова політична сила.