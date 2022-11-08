Так, нині Євген Пригожин і Рамзан Кадиров нарощують свій вплив. Таку думку висловили в американському Інституті вивчення війни.

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Чому Путін став залежний від Пригожина та Кадирова

Аналітики заявили, що Путін став залежним від сил керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина і чеченського лідера Рамзана Кадирова.

Інформація про широкомасштабні провали російського військового керівництва набуває соціальної динаміки. Неспроможність міноборони Росії належним чином вирішити ці системні проблеми та їхні першопричини, ймовірно, посилюватиме соціальну напругу протягом усієї війни.

Керівник "Вагнера" Євген Пригожин раніше підтвердив, що "Вагнер" відкриває в Курській і Бєлгородській областях навчальні та управлінські центри для народних ополченців, які будуть функціонувати поза межами Збройних сил Росії.

А чеченський лідер Рамзан Кадиров також намагається забезпечити собі бізнес-можливості на тлі російського вторгнення в Україну. Так, він та його польові командири розширюють бізнес-мережі на окупованих територіях.

Аналітики зауважили, що Пригожин та Кадиров залишаються незалежними фігурами в Росії через залежність Путіна від їхніх сил в Україні. Російські журналісти часто запитують Пригожина про його амбіції щодо Кремля, які свідчать про те, що він створив у суспільстві уявлення про його можливий прихід до влади.

Зауважимо, що такі дискусії розходяться з десятилітніми позиціонуваннями Путіна як єдиного лідера для Росії.

Окрім цього, експерти звернули увагу на те, що російські війська значно виснажили свій арсенал високоточних систем озброєнь і зазнали значних втрат в авіації і, ймовірно, будуть намагатися підтримувати нинішній темп ударів по українській критичній інфраструктурі.

Кадирову та Пригожину потрібен Путін

Раніше російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 каналу, що глава Чечні Рамзан Кадиров та керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин існують завдяки президенту Росії Владіміру Путіну. На сьогодні вони зацікавлені в тому, щоб глава Кремля залишався при владі.

Експерт наголосив, що Кадиров та Пригожин вміють "дуже швидко переходити на бік сильного", але поки навіть слабкий Путін їм дуже потрібен.

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