Зокрема зараз "вагнерівці" нарощують свій вплив серед військових Росії. До більшої влади прагне й Кадиров.

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Хто й кого звинувачує у провалах в Україні

Усі ці заворушення у Росії відбуваються на тлі деградації політичних еліт всередині країни та постійних невдач на фронті в Україні. Тому у середовищі вищого військового керівництва країни-терористки наростають суперечності.

Так, за даними Центру національного спротиву:

Пригожин звинувачує у провалах на війні міністра оборони Шойгу та його першого замісника Герасимова,

Шойгу та Герасимов перекладають своєю чергою відповідальність на Путіна.

Також відомо, що відбулась неофіційна зустріч засновника ПВК "Вагнера" та глави адміністрації Путіна Антона Вайно. На ній вкотре підіймалася тема війни в Україні та невдач Росії. На ній Євгеній Пригожин говорив про те, що Шойгу за це повинен понести відповідальність. Однак окрім нього згадали й про винуватця усіх бід.

Так, Пригожин та Вайно зійшлися у думці, що на негативний для Росії перебіг війни впливає можливість президента особисто втручатися у плани військових та тактичний рівень планування, чим Путін користується.

До чого все це призводить

Як би там не перекладали один на одного провину у Росії, факт залишається фактом: зараз на території України масово гине особовий склад регулярних військ Росії. А тому все більше їх місце займають недавно мобілізовані та більш підготовлені найманці з ПВК Вагнера, бандформування якої вже укомплектоване й із засуджених, та "кадирівці".

Так, ВПК "Вагнера", яка спершу була приватною компанією з надання послуг, все більше походить на особисту повноцінну армію Пригожина, якою він сам і керує. Кадиров також не відстає й разом зі своїми командирами формує на тимчасово окупованих територіях України свою бізнес-мережу та, за даними видання, отримує все більше влади.

Усе це, на думку Центру національного спротиву, призводить до повернення феодальних традицій в державному управлінні, коли окремі політичні гравці посилюють свої власні позиції: "Це стає можливим тоді, коли держава втрачає монополію на застосування сили. Активний розвиток ПВК до цього й веде".

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Євгєній Пригожин у Росії набирає все більшої популярності. В ISW зауважили, що, критикуючи еліти та деяких представників влади, він починає утверджуватися як нова політична сила.

Також Пригожин дозволяє собі критику російської армії й безпосередньо Путіна. На думку аналітиків з Інституту з вивчення війни, недавній коментар Пригожина щодо "згуртованої армії" поруч з Путіним – це завуальований сарказм. Однак наразі йому все сходить з рук, бо Путін залежний від свого "кухаря".

"Вагнерівці" своїми силами зараз ведуть жорсткі бої за Бахмут, адже його захоплення для Пригожина стало особистою амбіцією з низки причин. Однак вони зазнають зараз там серйозних втрат і вимагають підкріплення з мобілізованих. Проте міністерство оборони Росії відмовило у цьому, кинувши ПВК "на фарш".

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