Зокрема зараз "вагнерівці" нарощують свій вплив серед військових Росії. До більшої влади прагне й Кадиров.
До теми Пригожин та Кадиров рвуться до влади в Росії: Гудков відповів, які в них шанси
Хто й кого звинувачує у провалах в Україні
Усі ці заворушення у Росії відбуваються на тлі деградації політичних еліт всередині країни та постійних невдач на фронті в Україні. Тому у середовищі вищого військового керівництва країни-терористки наростають суперечності.
Так, за даними Центру національного спротиву:
- Пригожин звинувачує у провалах на війні міністра оборони Шойгу та його першого замісника Герасимова,
- Шойгу та Герасимов перекладають своєю чергою відповідальність на Путіна.
Також відомо, що відбулась неофіційна зустріч засновника ПВК "Вагнера" та глави адміністрації Путіна Антона Вайно. На ній вкотре підіймалася тема війни в Україні та невдач Росії. На ній Євгеній Пригожин говорив про те, що Шойгу за це повинен понести відповідальність. Однак окрім нього згадали й про винуватця усіх бід.
Так, Пригожин та Вайно зійшлися у думці, що на негативний для Росії перебіг війни впливає можливість президента особисто втручатися у плани військових та тактичний рівень планування, чим Путін користується.
До чого все це призводить
Як би там не перекладали один на одного провину у Росії, факт залишається фактом: зараз на території України масово гине особовий склад регулярних військ Росії. А тому все більше їх місце займають недавно мобілізовані та більш підготовлені найманці з ПВК Вагнера, бандформування якої вже укомплектоване й із засуджених, та "кадирівці".
Так, ВПК "Вагнера", яка спершу була приватною компанією з надання послуг, все більше походить на особисту повноцінну армію Пригожина, якою він сам і керує. Кадиров також не відстає й разом зі своїми командирами формує на тимчасово окупованих територіях України свою бізнес-мережу та, за даними видання, отримує все більше влади.
Усе це, на думку Центру національного спротиву, призводить до повернення феодальних традицій в державному управлінні, коли окремі політичні гравці посилюють свої власні позиції: "Це стає можливим тоді, коли держава втрачає монополію на застосування сили. Активний розвиток ПВК до цього й веде".
Розбрат між військовими Росії: останні новини
- Євгєній Пригожин у Росії набирає все більшої популярності. В ISW зауважили, що, критикуючи еліти та деяких представників влади, він починає утверджуватися як нова політична сила.
- Також Пригожин дозволяє собі критику російської армії й безпосередньо Путіна. На думку аналітиків з Інституту з вивчення війни, недавній коментар Пригожина щодо "згуртованої армії" поруч з Путіним – це завуальований сарказм. Однак наразі йому все сходить з рук, бо Путін залежний від свого "кухаря".
- "Вагнерівці" своїми силами зараз ведуть жорсткі бої за Бахмут, адже його захоплення для Пригожина стало особистою амбіцією з низки причин. Однак вони зазнають зараз там серйозних втрат і вимагають підкріплення з мобілізованих. Проте міністерство оборони Росії відмовило у цьому, кинувши ПВК "на фарш".
Цікаво – Як Пригожин може загрожувати режиму Путіна: дивіться відео