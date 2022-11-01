Пригожин може створити власну політичну партію

Підійматися над конкурентами Пригожину допомагає його приналежність до ПВК "Вагнера". Адже на тлі цього він дозволяє собі активну критику еліт, які перешкоджають мобілізації.

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"Кухар Владіміра Путіна" 31 жовтня відкрито заявив, що повної мобілізації у Росії не буде, поки на війну не відправляють дітей еліт.

То ж дослідники американського Інституту вивчення війни вважають, що невдовзі Пригожин може створити навіть власну політичну партію, адже він вже утверджується як політична сила. Це дозволяє засновнику ПВК "Вагнер" критикувати деяку владу.

Зокрема, бізнесмен оголосив про створення центру ПВК "Вагнер" у Санкт-Петербурзі 4 листопада. При тому, що офіційно в Росії взагалі заборонені приватні військові компанії. Місцевих чиновників, які незадоволені створенням офісу, Пригожин закликав подати на нього в суд. Водночас бізнесмен планує відкрити філії "Вагнера" і в інших містах Росії, якщо задум у Санкт-Петербурзі виявиться вдалим.

Набирає рейтинги критикою опонентів

Пригожин активно критикує місцеву владу та олігархів. Зокрема, він закликав відкрити кримінальну справу проти губернатора Санкт-Петербурга Алєксандра Бєглова.

Пригожин стверджував, що злочинна мережа Бєглова хоче пограбувати держбюджет і збагатити корупціонерів. Ймовірно, він використовує свою критику Бєглова та інших петербурзьких політиків для ще більшого підвищення репутації,

– заявили в ISW.

Раніше дослідники припускали, що Пригожин може стати загрозою для путінського режиму. Принаймні, інформаційно. Очільник Чечні Рамзан Кадиров вже назвав бізнесмена "природженим воїном".

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