Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що в інших аспектах, не все так гладко – в Пригожина конфлікти з армією, конфлікти з ФСБ.

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Говорити про те, що це самостійна фігура – не варто, такі самостійні дуже недовго живуть,

– переконаний Фейгін.

Щодо політичних планів, то Марк Фейгін каже, що Пригожин за натурою – гравець, не дарма судимий за розбій. Але аж ніяк не в апаратній системі Росії.

"Особисто я, не вірю у вдалу самостійну гру Пригожина у 2024 чи будь-якому іншому році. Поки живий Путін – живе й Пригожин, але як тільки не стане Путіна, Пригожина приберуть за 24 години", – резюмує Марк Фейгін.

Детальніше про політичне "майбутнє" Пригожина: дивіться відео розмови із Марком Фейгіним



Пригожин та розкол Кремля

Останнім часом всередині Кремля спостерігається розкол, який можна простежити й у діях "кухаря Путіна". Аналітики Інституту вивчення війни зауважують, що Євгєній Пригожин продовжує створювати розбіжності в уряді Росії. Демонстрацією цього є так звана "лінія Вагнера". Річ у тім, що вона зовсім не відповідає наративам про хід війни, які надходять з Кремля.

Російські телеграм-канали, які пов'язані з самим Пригожиним і ПВК "Вагнер" вже почали бідкатися. Мовляв, регіональні чиновники призупинили розширення укріплень "лінії Вагнера". За словами Пригожина, гальмують процес чиновники-бюрократи. Мовляв, така поведінка "прямо виступає проти інтересів населення". Ба більше, не захищає його від буцімто можливої загрози.