В частности, сейчас "вагнеровцы" наращивают свое влияние среди военных России. К большей власти стремится и Кадыров.

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Кто и кого обвиняет в провалах в Украине

Все эти волнения в России происходят на фоне деградации политических элит внутри страны и неудач на фронте в Украине. Поэтому в среде высшего военного руководства страны-террориста нарастают противоречия.

Так, по данным Центра национального сопротивления:

Пригожин обвиняет в провалах на войне министра обороны Шойгу и его первого заместителя Герасимова,

Шойгу и Герасимов переводят в свою очередь ответственность на Путина.

Также известно, что состоялась неофициальная встреча основателя ПИК "Вагнера" и главы администрации Путина Антона Вайно. На ней еще раз поднималась тема войны в Украине и неудач России. На нем Евгений Пригожин говорил о том, что Шойгу за это должен понести ответственность. Однако кроме него вспомнили и о виновнике всех бед.

Так, Пригожин и Вайно сошлись во мнении, что на негативное для России течение войны влияет возможность президента лично вмешиваться в планы военных и тактический уровень планирования, чем пользуется Путин.

К чему все это приводит

Как бы там ни перекладывали друг на друга вину в России, факт остается фактом: сейчас на территории Украины массово гибнет личный состав регулярных войск России. Поэтому все большее их место занимают недавно мобилизованные и более подготовленные наемники из ПВК Вагнера, бандформирование которой уже укомплектовано и из осужденных, и "кадыровцы".

Так, ВПК "Вагнера", которая сначала была частной компанией по предоставлению услуг, все больше походит на личную полноценную армию Пригожина, которой он сам и руководит. Кадыров также не отстает и вместе со своими командирами формирует на временно оккупированных территориях Украины свою бизнес-сеть и, по данным издания, получает все больше власти.

Все это, по мнению Центра национального сопротивления, приводит к возвращению феодальных традиций в государственном управлении, когда некоторые политические игроки усиливают свои собственные позиции: "Это становится возможным тогда, когда государство теряет монополию на применение силы. Активное развитие НДС к этому и ведет".

Раздор между военными России: последние новости

Евгений Пригожин в России набирает все большую популярность. В ISW отметили, что критикуя элиты и некоторых представителей власти, он начинает утверждаться как новая политическая сила.

Также Пригожин позволяет себе критику русской армии и непосредственно Путина. По мнению аналитиков из Института по изучению войны, недавний комментарий Пригожина по поводу "сплоченной армии" рядом с Путиным – это завуалированный сарказм. Однако пока ему все сходит с рук, потому что Путин зависим от своего "повара".

"Вагнеровцы" своими силами сейчас ведут жесткие бои за Бахмут, ведь его увлечение для Пригожина стало личной амбицией по ряду причин. Однако они понесут сейчас там серьезные потери и требуют подкрепления с мобилизованных. Однако министерство обороны России отказало в этом, бросив ПИК "на фарш".

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