Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он отметил, что в России сейчас также большое количество представителей так называемых элит, которые очень ненавидят Путина.

Кстати В Шойгу решили бросить Пригожин на "фарш" под Бахмутом

Какие шансы у Пригожина и Кадырова прийти к власти

Гудков считает, что Пригожин существует ровно столько же, сколько Путин. При нынешнем главе Кремля он может быть кем угодно, а без Путина он может быть либо в розыске и бежать, либо в виде чучела или тушки.

У них только один шанс, у всех этих первых лиц, которые окружают Путина и имеют к нему доступ – сдайте Путина получите гарантии личной безопасности. Другого выхода у вас нет, ребята,

– сказал российский оппозиционный политик.

Он добавил, что то же можно сказать и о Кадырове – он существует столько, как и Путин. Потому что его свои же "сожрут". Поэтому этих лиц вообще можно не принимать во внимание как лидеров государств какой-то новой волны или политики.

Гудков прокомментировал шансы Пригожина и Кадырова прийти к власти в России: смотрите видео

Кто может прийти к власти в России

Гудков подчеркнул, что в России сейчас большое количество представителей так называемых элит. Они ненавидят Путина, к тому же иногда, возможно, даже больше, чем люди, потерявшие своих близких и друзей в Украине.

Ненависть элит к Путину круче, чем нас с вами. Мы с вами как дипломаты, как политики размышляем, а там просто идет неприкрытая ненависть, там не до политики, не до дипломатии,

– заявил оппозиционный политик.

Но, заметил он, пока они ничего сделать не могут. И самое главное, что у них нет выхода, поскольку не знают, что делать дальше, потому что их загнали в один уголок с Путиным. Избавиться от Путина они не могут, поэтому хотят найти какой-нибудь выход.

По мнению Гудкова, в этом вопросе будет очень важна роль Украины и ее руководства, чтобы продумать стратегию выхода. Нужно создать какие-то условия, требуя что-то серьезное.

Что известно о роли Пригожина и Кадырова в России