Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он отметил, что в России сейчас также большое количество представителей так называемых элит, которые очень ненавидят Путина.
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Какие шансы у Пригожина и Кадырова прийти к власти
Гудков считает, что Пригожин существует ровно столько же, сколько Путин. При нынешнем главе Кремля он может быть кем угодно, а без Путина он может быть либо в розыске и бежать, либо в виде чучела или тушки.
У них только один шанс, у всех этих первых лиц, которые окружают Путина и имеют к нему доступ – сдайте Путина получите гарантии личной безопасности. Другого выхода у вас нет, ребята,
– сказал российский оппозиционный политик.
Он добавил, что то же можно сказать и о Кадырове – он существует столько, как и Путин. Потому что его свои же "сожрут". Поэтому этих лиц вообще можно не принимать во внимание как лидеров государств какой-то новой волны или политики.
Гудков прокомментировал шансы Пригожина и Кадырова прийти к власти в России: смотрите видео
Кто может прийти к власти в России
Гудков подчеркнул, что в России сейчас большое количество представителей так называемых элит. Они ненавидят Путина, к тому же иногда, возможно, даже больше, чем люди, потерявшие своих близких и друзей в Украине.
Ненависть элит к Путину круче, чем нас с вами. Мы с вами как дипломаты, как политики размышляем, а там просто идет неприкрытая ненависть, там не до политики, не до дипломатии,
– заявил оппозиционный политик.
Но, заметил он, пока они ничего сделать не могут. И самое главное, что у них нет выхода, поскольку не знают, что делать дальше, потому что их загнали в один уголок с Путиным. Избавиться от Путина они не могут, поэтому хотят найти какой-нибудь выход.
По мнению Гудкова, в этом вопросе будет очень важна роль Украины и ее руководства, чтобы продумать стратегию выхода. Нужно создать какие-то условия, требуя что-то серьезное.
Что известно о роли Пригожина и Кадырова в России
- Так называемый "повар Путина" Евгений Пригожин набирает в России все большую популярность. В институте изучения войны заметили, что критикуя элиты и некоторых представителей власти он начинает утверждаться как новая политическая сила.
- "Повар Путина" Евгений Пригожин и его бойцы продолжают участвовать в войне. В начале Россия поставила перед собой амбициозную цель. Аналитики поделились соображениями, удалось ли ее достичь.
- Кадыров, как и любой другой пресмыкающийся в России, продолжает тянуться к более сильным. Он решил высказать свою критику в сторону Лапина, похвалив при этом Пригожина.