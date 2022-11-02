Согласно данным британской разведки, у россиян все очень сильно отбилось от плана. Если в начале враг планировал взять столицу да и вообще всю страну за 2 – 3 дня, то сейчас, на фоне успешного контрнаступления ВСУ, хвастается продвижением на едва несколько сотен метров.

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Россияне слишком переоценили себя

В ведомстве решили напомнить о военной доктрине России, согласно которой действуют бойцы страны-агрессорки. Она поначалу предполагала, что российские войска за первый месяц продвинутся на 1000 километров по Украине. По скромному подсчету говорится о 30 с лишним километрах в день!

Реальность же изрядно присадила врага. Так, накануне руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин кичился незаурядными достижениями. Мол, его бойцы ежедневно продвигаются на 100 – 200 метров. И, по его словам, это "нормальное явление для современной войны". В таком случае за месяц оккупанты могут продвинуться едва на 3 – 6 километров, что раза отличается от суточных амбиций в начале полномасштабного вторжения.

У Пригожина уже серьезные проблемы

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