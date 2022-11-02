Согласно данным британской разведки, у россиян все очень сильно отбилось от плана. Если в начале враг планировал взять столицу да и вообще всю страну за 2 – 3 дня, то сейчас, на фоне успешного контрнаступления ВСУ, хвастается продвижением на едва несколько сотен метров.
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Россияне слишком переоценили себя
В ведомстве решили напомнить о военной доктрине России, согласно которой действуют бойцы страны-агрессорки. Она поначалу предполагала, что российские войска за первый месяц продвинутся на 1000 километров по Украине. По скромному подсчету говорится о 30 с лишним километрах в день!
Реальность же изрядно присадила врага. Так, накануне руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин кичился незаурядными достижениями. Мол, его бойцы ежедневно продвигаются на 100 – 200 метров. И, по его словам, это "нормальное явление для современной войны". В таком случае за месяц оккупанты могут продвинуться едва на 3 – 6 километров, что раза отличается от суточных амбиций в начале полномасштабного вторжения.
У Пригожина уже серьезные проблемы
- Начнем с того, что в Великобритании подготовили иск против ЧВК "Вагнера" и самого Пригожина . Его предоставила юридическая фирма McCue Jury & Partners, чтобы осудить действия "повара Путина", помогающего Кремлю терроризировать украинцев.
- Да и внутри ЧВК "Вагнера" назревают недоразумения. Так, вагнеровцы расстреляли более 50 завербованных на войну заключенных. Об этом рассказала правозащитница Ольга Романова.
- В то же время Пригожин продолжает искать зэков, которыми можно будет пополнить ряды своего псевдовского. Ему сейчас крайне важно не качество, а количество. А все потому, что очередная массовка необходима для постройки так называемой "линии Вагнера". Тех же бетонных пирамидок, которые должны не допустить продвижения ВСУ.
- Тем временем ВСУ наносят непоправимый ущерб вагнеровцам. Накануне стало известно о том, что под Бахмутом наши военные сбили вертолет ЧВК "Вагнера". В нем на тот момент были офицеры, пополнившие скамьи двухсотых.
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