Как отмечают в Институте по изучению войны, командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заменил генерал-полковника Александра Лапина. Он теперь будет управлять Центральным военным округом. Рассказываем, зачем это Путину и почему этому назначению обрадуются Кадыров с Пригожиным.
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Официально замену Лапина на Мордвичева не подтвердили
О кадровых переменах сообщили российские военные блогеры. В то же время, в самом министерстве обороны страны-агрессора по состоянию на 1 ноября соответствующую информацию не подтверждали.
Одно из росСМИ, ссылаясь на чиновника в минобороны, сообщило, что Мордвичев будет занимать должность недолго. Он будет руководить силами "центра" в течение трех недель. Ровно столько будет продолжаться отпуск по состоянию здоровья Лапина.
Почему выбрали именно Мордвичева
Военный блогер, часто появляющийся в российских государственных СМИ, объяснил, почему Мордвичев получил это временное повышение. По его словам, генерал армии Сергей Суровикин лично назначил Мордвичева вместо Лапина. А причиной этого стала его приверженность "объективной отчетности на фронте".
Аналитики отметили, что назначение Мордвичева может быть связано именно с провоенным сообществом военных блогеров. Он занял эту должность, чтобы снизить градус напряжения и успокоить их. Они ведь требовали прозрачности и честной отчетности о ситуации на фронте.
Интересно, что у Мордвичева якобы "теплые рабочие отношения" с Рамзаном Кадыровым. Неудивительно, что глава Чечни называл его "лучшим командиром" еще во время их встречи, которая состоялась в середине марта этого года.
Кого Кремль хочет задобрить этим назначением
По мнению составителей отчета, назначение Мордвичева может свидетельствовать о попытке задобрить фракцию силовиков. Напомним, что в нее входят Кадыров и Пригожин. Они, к слову, щедро критиковали Лапина.
Напомним, что несколько дней назад стало известно о якобы смерти Александра Лапина. Впоследствии, к сожалению, выяснилось, что информация об этом оказалась фейком. В то же время очень странно, что спустя какие-то считанные дни бывший командующий группировкой войск "Центр" ушел на недельный отпуск по состоянию здоровья.
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