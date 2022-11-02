Как отмечают в Институте по изучению войны, командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-лейтенант Андрей Мордвичев заменил генерал-полковника Александра Лапина. Он теперь будет управлять Центральным военным округом. Рассказываем, зачем это Путину и почему этому назначению обрадуются Кадыров с Пригожиным.

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Официально замену Лапина на Мордвичева не подтвердили

О кадровых переменах сообщили российские военные блогеры. В то же время, в самом министерстве обороны страны-агрессора по состоянию на 1 ноября соответствующую информацию не подтверждали.

Одно из росСМИ, ссылаясь на чиновника в минобороны, сообщило, что Мордвичев будет занимать должность недолго. Он будет руководить силами "центра" в течение трех недель. Ровно столько будет продолжаться отпуск по состоянию здоровья Лапина.

Почему выбрали именно Мордвичева

Военный блогер, часто появляющийся в российских государственных СМИ, объяснил, почему Мордвичев получил это временное повышение. По его словам, генерал армии Сергей Суровикин лично назначил Мордвичева вместо Лапина. А причиной этого стала его приверженность "объективной отчетности на фронте".

Аналитики отметили, что назначение Мордвичева может быть связано именно с провоенным сообществом военных блогеров. Он занял эту должность, чтобы снизить градус напряжения и успокоить их. Они ведь требовали прозрачности и честной отчетности о ситуации на фронте.

Интересно, что у Мордвичева якобы "теплые рабочие отношения" с Рамзаном Кадыровым. Неудивительно, что глава Чечни называл его "лучшим командиром" еще во время их встречи, которая состоялась в середине марта этого года.

Кого Кремль хочет задобрить этим назначением

По мнению составителей отчета, назначение Мордвичева может свидетельствовать о попытке задобрить фракцию силовиков. Напомним, что в нее входят Кадыров и Пригожин. Они, к слову, щедро критиковали Лапина.

Напомним, что несколько дней назад стало известно о якобы смерти Александра Лапина. Впоследствии, к сожалению, выяснилось, что информация об этом оказалась фейком. В то же время очень странно, что спустя какие-то считанные дни бывший командующий группировкой войск "Центр" ушел на недельный отпуск по состоянию здоровья.

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