Як зазначають в Інституті з вивчення війни, командувач 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу генерал-лейтенант Андрій Мордвичов замінив генерал-полковника Олександра Лапіна. Він тепер керуватиме Центральним військовим округом. Розповідаємо, для чого це Путіну та чому цьому призначенню зрадіють Кадиров з Пригожиним.

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Офіційно заміну Лапіна на Мордвичова не підтвердили

Про кадрові зміни повідомили російські військові блогери. Водночас у самому міністерстві оборони країни-агресорки станом на 1 листопада відповідну інформацію не підтверджували.

Одне з росЗМІ, посилаючись на чиновника у міноборони, повідомило, що Мордвичов обійматиме посаду недовго. Він керуватиме силами "центру" упродовж трьох тижнів. Рівно стільки триватиме відпустка за станом здоров'я Лапіна.

Чому вибрали саме Мордвичова

Військовий блогер, який часто з'являється у російських державних ЗМІ, пояснив, чому Мордвичов отримав це тимчасове підвищення. За його словами, генерал армії Сєргєй Суровікін особисто призначив Мордвичова замість Лапіна. А причиною цього стала його прихильність до "об'єктивного звітування на фронті".

Аналітики зауважили, що призначення Мордвичова може бути пов'язане саме з провоєнною спільнотою військових блогерів. Він обійняв цю посаду, щоб трохи знизити градус напруги та заспокоїти їх. Адже вони вимагали прозорості та чесної звітності про ситуацію на фронті.

Цікаво, що у Мордвичова буцімто "теплі робочі стосунки" з Рамзаном Кадировим. Тож не дивно, що глава Чечні називав його "найкращим командиром" ще під час їхньої зустрічі, яка відбулася у середині березня цього року.

Кого Кремль хоче задобрити цим призначенням

На думку укладачів звіту, призначення Мордвичова може свідчити про спробу задобрити фракцію силовиків. Нагадаємо, що до неї входять Кадиров і Пригожин. Вони, до слова, щедро критикували Лапіна.

Нагадаємо, що кілька днів тому стало відомо про буцімто смерть Олександра Лапіна. Згодом, на жаль, з'ясувалося, що інформація про це виявилася фейком. Водночас дуже дивно, що через якісь там лічені дні колишній командувач угрупованням військ "Центр" пішов на кількатижневу відпустку за станом здоров'я.

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