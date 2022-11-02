Згідно з даними британської розвідки, у росіян усе дуже сильно відбилося від плану. Якщо на початку ворог планував взяти столицю та й узагалі всю країну за 2 – 3 дні, то зараз, на фоні успішного контрнаступу ЗСУ, хизується просуванням на заледве кількасот метрів.

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Росіяни надто переоцінили себе

У відомстві вирішили нагадати про військову доктрину Росії, згідно з якою діють бійці країни-агресорки. Вона спочатку передбачала, що російські війська за перший місяць просунуться на 1000 кілометрів по Україні. За скромним підрахунком мовиться про 30 з лишнім кілометрів на день!

Реальність ж добряче присадила ворога. Так, напередодні керівник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин хизувався неабиякими здобутками. Мовляв, його бійці щоденно просуваються на 100 – 200 метрів. І, за його словами, це "нормальне явище для сучасної війни". У такому разі за місяць окупанти можуть просунутися заледве на 3 – 6 кілометрів, що рази відрізняється від добових амбіцій на початку повномасштабного вторгнення.

У Пригожина вже серйозні проблеми

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