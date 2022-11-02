Згідно з даними британської розвідки, у росіян усе дуже сильно відбилося від плану. Якщо на початку ворог планував взяти столицю та й узагалі всю країну за 2 – 3 дні, то зараз, на фоні успішного контрнаступу ЗСУ, хизується просуванням на заледве кількасот метрів.
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Росіяни надто переоцінили себе
У відомстві вирішили нагадати про військову доктрину Росії, згідно з якою діють бійці країни-агресорки. Вона спочатку передбачала, що російські війська за перший місяць просунуться на 1000 кілометрів по Україні. За скромним підрахунком мовиться про 30 з лишнім кілометрів на день!
Реальність ж добряче присадила ворога. Так, напередодні керівник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин хизувався неабиякими здобутками. Мовляв, його бійці щоденно просуваються на 100 – 200 метрів. І, за його словами, це "нормальне явище для сучасної війни". У такому разі за місяць окупанти можуть просунутися заледве на 3 – 6 кілометрів, що рази відрізняється від добових амбіцій на початку повномасштабного вторгнення.
У Пригожина вже серйозні проблеми
- Почнімо з того, що у Великій Британії підготували позов проти ПВК "Вагнера" та самого Пригожина. Його подала юридична фірма McCue Jury & Partners, щоб засудити дії "кухаря Путіна", який допомагає Кремлю тероризувати українців.
- Та й всередині ПВК "Вагнера" назрівають непорозуміння. Так, вагнерівці розстріляли понад 50 завербованих на війну в'язнів. Про це розповіла правозахисниця Ольга Романова.
- Водночас Пригожин продовжує шукати зеків, якими можна буде поповнити ряди свого псевдовійська. Йому зараз вкрай важлива не якість, а кількість. А все тому, що чергова масовка необхідна для побудови так званої "лінії Вагнера". Тих самих бетонних пірамідок, які мали б не допустити просування ЗСУ.
- Тим часом ЗСУ завдають непоправної шкоди вагнерівцям. Напередодні стало відомо про те, що під Бахмутом наші військові збили вертоліт ПВК "Вагнера". У ньому на той момент були офіцери, які поповнили лави двохсотих.
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