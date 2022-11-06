На День соборності Росії, що був 4 листопада, він опосередковано натякнув, що вагнерівці беруть участь у відстоюванні єдності країни-агресорки. Таким чином він вкотре спробував поставити на рівні ПВК "Вагнера" та регулярне військо Путіна.

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Пригожин продовжує підкилимні ігри

Під час свого виступу Пригожин заявив, що всі – від російського народу, бізнесу, уряду й до армії – повинні об'єднатися. Зробити це для того, щоб буцімто боротися за суверенітет Росії та її майбутнє. Водночас він ухилився від питання журналіста про зустріч з курськими бізнесменами. Вони могли обговорити організацію невизначеного народного ополчення.

Не минулося і без нотки сарказму. Адже у своїй відповіді "Кухар Путіна" зауважив, що Росія має усі необхідні складові, щоб досягнути поставлених цілей. Мовиться і про буцімто сильного президента, згуртовану армію та велику державність. Водночас він зауважив, що його "незалежність" не суперечить політиці самого Путіна.

На думку аналітиків з Інституту з вивчення війни, коментар Пригожина, який стосувався "згуртованої армії" поруч з Путіним – завуальований сарказм. Особливо, якщо враховувати, що він регулярно критикує збройні сили Росії. А його акцент на тому, що він – незалежна юридична особа звільняє його від деяких зобов'язань як перед Кремлем, так і міноборони країни-агресорки.

Чому Пригожину все сходить з рук

Слід розуміти, що Путін залежний від Пригожина. Бодай тому, що саме вагнерівці перебувають поблизу Бахмута та намагаються його взяти під свій контроль. Саме це надає "кухарю Путіна" привілеї, які дозволяють критикувати Кремль та регулярне військо країни.

Вагнерівців нищать – Пригожин набирає нових

Напередодні журналісти повідомили, що ЗСУ за два місяці знищили понад 500 завербованих вагнерівцями зеків. До такого висновку вони дійшли після аналізу листів зі співчуттями, які отримували рідні "двохсотих" в'язнів. Усіх їх підписував Андрій Трошев, один з керівників ПВК "Вагнера".

Тим часом у Санкт-Петербурзі відкрили "інноваційний центр" вагнерівців. Це зробили попри те, що сам Кремль заперечує існування ПВК "Вагнера", а також наголошує, що його статус у країні-агресорці – не офіційний.

Цікаво, що "Вагнера" почали активно вербувати навіть білорусів. Вони можуть брати участь у побудові так званих "ліній оборони". Але є одне "але": цілком імовірно, що їм доведеться брати участь у бойових діях, адже ці оборонні споруди розташовані на фронті.

Додамо, що ПВК "Вагнера" зазнає шалених втрат біля Бахмута. Тож Пригожин уже надсилав офіційний запит до міністерства оборони Росії. Мовляв, потрібно відправити йому трохи "чмобіків" для підкріплення. У Шойгу вирішили відмовити "кухареві Путіна".

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