Пригожин, де-факто, отримав карт-бланш від Путіна на автономну діяльність найманців та зеків. Бойовики групи "Вагнера" не підпорядковуються посадовцям міноборони, а подекуди навіть можуть віддавати накази штабним офіцерам.

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Через забаганки керівників приватної армії Пригожина російські офіцери вищої ланки можуть відправляти на забій будь-яку кількість військовослужбовців – аби знесилити бійців ЗСУ та забезпечити виконання вагнерівцями того чи іншого завдання.

Пригожин піариться на смертях російських солдатів

Саме такий підхід, коли російські військові масово гинуть, а всі досягнення привласнюють собі найманці, дає наближеному до Путіна бізнесмену можливість посилювати свій вплив всередині Росії.

Фактично ж Пригожин вступив у колаборацію з Кадировим, який так само піариться на війні та використовує бюджетні російські кошти. Обом діячам війна проти України вигідна як фіансово, так і політично, адже вони вже беруть активну участь у боротьбі за престол.

Розпіарені досягнення вагнерівців та опричників "дона" є нічим іншим, як результатом смертей тисяч військових. Адже звичайних "Ваньок" закидають на забій першими, а після якихось просувань на фронті одразу ж з'являються підлеглі Пригожина та кадировці, які одразу ж яскраво звітують про захоплення того чи іншого населеного пункту. Навіть, якщо ніяких захоплень насправді не сталося.

Коли ж на фронті стається "від'ємний наступ", обидва "царьки" одразу ж у весь голос волають про тупість генералів. Так само вони критикують посадовців міноборони за будь-який зашквар, пов'язаний із мобілізацією, незабезпеченням військових навіть предметами першої необхідності та за інші провали.

Практично вся цінність Пригожина для Путіна полягає у тому, що він довгі роки вирішував безліч проблем фюрера. Найманці з групи "Вагнера" організовували держперевороти в Африці, займалися охороною стратегічних об'єктів за кордоном та підтримували режим Асада. Натомість диктатор отримував або земельні ресурси, або величезні кошти. До того ж Росія отримувала нових союзників та поширювала свій вплив у геополітиці – в ООН та інших міжнародних організаціях.

На приватну армію свого кухаря Путін покладав великі надії й в Україні, адже вважав її не менш боєздатною, ніж елітні підрозділи регулярних військ. Натомість кістяк "Вагнера" сточився у боях за частину Луганської області, а відсутність "гарматного м'яса" в армії Пригожин почав терміново компенсовувати в'язнями.

Раніше у ГУР повідомили, що до лав вагнерівців масово набирають в'язнів, у яких ВІЛ і гепатит С. Хворих бійців "маркують" за допомогою відповідних браслетів. Білі – тим, у кого гепатит, червоні – ВІЛ. У розвідці переконують, що таке явище вже набуло масового характеру. Останні допомагають медикам відсіювати тих, кому потрібно буде надавати допомогу.

Група "Вагнера" має нелімітований фінансовий кредит від держави

Піарники Пригожина старанно роблять із нього антипода Шойгу, людину, яка буцімто завжди чесна перед підлеглими. Використовуючи недовіру росіян до паркетних генералів після багатьох військових провалів, власник приватної армії відверто та достатньо жорстко каже потенційним найманцям про те, що вони відправляться на забій, але отримуватимуть за це великі гроші. При цьому росіяни, чия рабська сутність вимагає міцної руки, отримують від подібного ставлення неймовірне задоволення. Мовляв, "така чесна людина у скрутні часи державі й потрібна".

Тим часом в Інституті з вивчення війни вважають, що Пригожин отримує все більше повноважень у війні проти України. Ба більше, його ПВК "Вагнера" стає окремою армією Росії. А отже, стає ще небезпечнішою.

Саме завдяки подібній тактиці Пригожина й поважають підлеглі. Бо він одразу пояснює всім, що "своїх не кидаємо" – то повна нісенітниця, а порятунок поранених є безпосередньо їх проблемою. Підкріплює його статус нелімітований фінансовий кредит від держави. Диктатор Путін дає цьому воєнному злочинцю мільярди, списує для потреб "Вагнера" літаки, системи ППО, танки та іншу техніку, якої ніколи не буде на озброєнні приватних компаній. Фактично диктатор продовжує вирощувати конкурента самому собі, бо дозволяє Пригожину і публічну критику влади, і витівки типу керування армійськими підрозділами.

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Величезні гроші власник групи отримав на будівництво так званої "лінії Вагнера", яку росіянам подають як рятування фронту від Пригожина. А оскільки піаритися на цій темі так само вигідно, як і отримувати за проєкт гроші від держави, керівники приватної армії отримали завдання навербувати якомога більше кранівників, екскаваторників та трактористів, що можуть внести свій вклад у будівництво фортифікацій. Однак, за даними джерел 24 каналу у спецслужбах, оскільки у Росії таких фахівців залишилося дуже мало, а більшість із них вже бере участь у війні, вербувальники "Вагнера" поїхали до Білорусі, де й почали свою роботу.



Так виглядає "лінія оборони" на Луганщині / Фото Maxar Technologies

Претендентам вони обіцяють до 250 тисяч рублів зарплати на місяць, однак не гарантують збереження здоров'я. При цьому вагнерівці "забувають" сказати, що під час будівництва лінії оборони працівникам, ймовірно, доведеться й брати безпосередню участь у бойових діях. Оскільки доки на замовлення Пригожина встановлюють фортифікації, лінія фронту достатньо швидко до них просувається. Та й взагалі білорусів планують використовувати спочатку як звичайних найманців, а лише потім як фахівців.