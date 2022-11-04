Пригожин де-факто получил карт-бланш от Путина на автономную деятельность наемников и зэков. Боевики группы "Вагнера" не подчиняются должностным лицам минобороны, а иногда даже могут отдавать приказы штабным офицерам.

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Из-за прихоти руководителей частной армии Пригожина российские офицеры высшего звена могут отправлять на убой любое количество военнослужащих, чтобы обессилить бойцов ВСУ и обеспечить выполнение вагнеровцами той или иной задачи.

Пригожин пиарится на смертях русских солдат

Именно такой подход, когда российские военные массово погибают, а все достижения присваивают себе наемники, дает приближенному к Путину бизнесмену возможность усиливать свое влияние внутри России.

Фактически же Пригожин вступил в коллаборацию с Кадыровым, который так же пиарится на войне и использует бюджетные российские средства. Обоим деятелям война против Украины выгодна как фиансово, так и политически, ведь они уже активно участвуют в борьбе за престол.

Распиаренные достижения вагнеровцев и опричников "дона" – не что иное, как результат смертей тысяч военных. Ведь обычных "Ванек" забрасывают на убой первыми, а после каких-то продвижений на фронте сразу же появляются подчиненные Пригожина и кадыровцы, которые сразу же ярко отчитываются о захвате того или иного населенного пункта. Даже если никаких захватов на самом деле не произошло.

Когда же на фронте происходит "отрицательное наступление", оба "царьки" сразу во весь голос кричат о тупости генералов. Также они критикуют должностных лиц минобороны за любой зашквар, связанный с мобилизацией, необеспечением военных даже предметами первой необходимости и за другие провалы.

Практически вся ценность Пригожина для Путина заключается в том, что он долгие годы решал множество проблем фюрера. Наемники из группы "Вагнера" организовывали госперевороты в Африке, занимались охраной стратегических объектов за рубежом и поддерживали режим Асада. Вместо этого диктатор получал либо земельные ресурсы, либо огромные средства. К тому же, Россия получала новых союзников и распространяла свое влияние в геополитике – в ООН и других международных организациях

На частную армию своего повара Путин возлагал большие надежды и в Украине, считая ее не менее боеспособной, чем элитные подразделения регулярных войск. Однако костяк "Вагнера" сточился в боях за часть Луганской области, а отсутствие "пушечного мяса" в армии Пригожин начал срочно компенсировать заключенными.

Ранее в ГУР сообщили, что в ряды вагнеровцев массово набирают заключенных, у которых ВИЧ и гепатит С. Больных бойцов "маркируют" с помощью соответствующих браслетов. Белые – тем, у кого гепатит, красные – ВИЧ. В разведке убеждают, что такое явление уже приобрело массовый характер. Последние помогают медикам отсеивать тех, кому нужно будет оказывать помощь.

Группа "Вагнера" имеет нелимитированный финансовый кредит от государства

Пиарщики Пригожина старательно делают из него антипода Шойгу, человека, который всегда честен перед подчиненными. Используя недоверие россиян к паркетным генералам после многих военных провалов, владелец частной армии откровенно и достаточно жестко говорит потенциальным наемникам о том, что они отправятся на убой, но будут получать за это большие деньги. При этом россияне, чья рабская сущность требует крепкой руки, получают от подобного отношения невероятное удовольствие. Мол, "такой честный человек в трудные времена государству и нужен".

Между тем в Институте по изучению войны считают, что Пригожин получает все больше полномочий в войне против Украины. Более того, его ЧВК "Вагнера" становится отдельной армией России. А значит, становится еще более опасной.

Именно благодаря подобной тактике Пригожина и уважают подчиненные. Он сразу объясняет всем, что "своих не бросаем" – то полная чушь, а спасение раненых является непосредственно их проблемой. Подкрепляет его статус нелимитированный финансовый кредит от государства. Диктатор Путин дает этому военному преступнику миллиарды, списывает для нужд "Вагнера" самолеты, системы ПВО, танки и другую технику, которой никогда не будет на вооружении частных компаний. Фактически диктатор продолжает выращивать конкурента самому себе, потому что позволяет Пригожину и публичную критику власти, и выходки типа управления армейскими подразделениями.

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Огромные деньги владелец группы получил на строительство так называемой "линии Вагнера", которую россиянам подают как спасение фронта от Пригожина. А поскольку пиариться на этой теме так же выгодно, как и получать за проект деньги от государства, руководители частной армии получили задачу завербовать как можно больше крановщиков, экскаваторщиков и трактористов, которые могут внести свой вклад в строительство фортификаций. Однако, по данным источников 24 канала в спецслужбах, поскольку в России таких специалистов осталось очень мало, а большинство из них уже принимают участие в войне, вербовщики "Вагнера" поехали в Беларусь, где и начали свою работу.



Так выглядит "линия обороны" на Луганщине / Фото Maxar Technologies

Претендентам они обещают до 250 тысяч рублей зарплаты в месяц, однако не гарантируют сохранение здоровья. При этом вагнеровцы "забывают" сказать, что во время строительства линии обороны работникам, вероятно, придется и принимать непосредственное участие в боевых действиях. Пока на заказ Пригожина устанавливают фортификации, линия фронта достаточно быстро к ним продвигается. Да и вообще белорусов планируют использовать сначала как обычных наемников, а потом как специалистов.