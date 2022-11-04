Поки частина підрозділів угрупування "Вагнер" гине на війні в Україні та Кремль відмовляється це визнавати, інша частина вагнерівців у Петербурзі відкрила новітній центр. Про це повідомили російські ЗМІ.

Читайте також Ситуація на правому березі Дніпра для росіян безнадійна: що там зараз відбувається

Відкриття центру вагнерівців

Медіа заявляють, що центр пов'язаний зі структурами російського бізнесмена Євгена Пригожина. Також він відомий як "кухар Путіна". У будівлі центру уже пройшло кілька лекцій. Цікаво, чого саме навчали аудиторію, яка прийшла на ці лекції. Можливо, вбивати цивільних українців, – як відомо, цим, власне, займається "Вагнер" на війні.

Самі представники ворожого угрупування сказала, що створили центр для розвитку журналістики та IT-технологій в Росії. Окрім того, вони засудили людей, які залишили державу-терористку після початку війни, та розкритикували Youtube. За їхніми словами. платформа видає в рекомендаціях ролики Фонду боротьби з корупцією "опозиціонера" Навального. Ба більше, вагнерівці хочуть створити власну соцмережу.

У Петербурзі відкрився центр вагнерівців: фото з російських ЗМІ

Чому відкриття центру є повним абсурдом Група Вагнера – неофіційна військова організація, яка не входить до регулярних збройних сил Росії та не має жодного юридичного статусу. За різними даними, підрозділи Вагнера налічують від 1350 до 2000 осіб. Існування ПВК Вагнера офіційні особи в Росії заперечують. Кремль лише визнає, що в приватному порядку росіяни можуть брати участь у бойових діях за кордоном.

Джерело: Група Вагнера – неофіційна військова організація, яка не входить до регулярних збройних сил Росії та не має жодного юридичного статусу. За різними даними, підрозділи Вагнера налічують від 1350 до 2000 осіб. Існування ПВК Вагнера офіційні особи в Росії заперечують. Кремль лише визнає, що в приватному порядку росіяни можуть брати участь у бойових діях за кордоном.Джерело: DW

Нагадаємо, український снайпер розповів про тактику "вагнерівців". Найманців перекинули на одну з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутський напрямок. Боєць Збройних Сил зазначив, що воює "елітний підрозділ" не так успішно, як того хоче Путін.

Варте уваги – ЗСУ збили гелікоптер Вагнера: дивіться відео