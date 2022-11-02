Про тактику "вагнерівців" та бої за Бахмут розповів український снайпер "Осман" у межах проєкту "Інтерв'ю24".

Цікаво Гірше вже нікуди: ПВК "Вагнера" набирає зеків для нестандартних цілей в Україні

"Жорстого опору я від них не бачив"

Боєць 24-го окремого штурмового батальйону 53-ї бригади Станіслав вже декілька місяців обороняє Батьківщину від російських загарбників. "Осман" зазначив, що жорсткого опору від "вагнерівців" на полі бою не побачив.

Це ті самі, можна сказати, мобілізовані, хоч вони й зеки. Хоч у людей уявлення, що люди, які сиділи, мають мати наджорстоку поведінку ведення бою, але воно не зовсім так,

– підкреслив український воїн.

Ба більше, "Осман" переконаний, що якщо ворог і має підготовлені підрозділи "Вагнера", то їх використовують лише в особливих випадках. Наприклад, коли потрібно взяти стратегічно важливу точу.

Читайте також Росіяни лягають тут сотнями, – інтерв'ю зі снайпером про бої за Бахмут і тактику вагнерівців

Інтерв'ю зі снайпером про бої за Бахмут і тактику "вагнерівців": дивіться відео

"Лінійні підрозділи "Вагнера" – такі самі, як і мобілізовані росіяни"

Тим часом лінійні підрозділи "вагнерівців", як і звичайні мобілізовані росіяни, ніякої особливої підготовки не мають. Тож їх закріплюють на певних ділянках, які найманці ніколи не покидають.

І я вам скажу, що немає тієї людини, яку не проходить куля. Чи то чеченець, чи то вагнерівець, чи інші,

– підкреслив український снайпер.

"Осман" зазначив, що нещодавно на наших воїнів вийшла розвідка окупанта. Після бою українські захисники побачили, що ворог був підготовлений. Зокрема, мав тепловізори, автомати, пускові установки, що грають роль вогнеметів.

"Ці люди були дуже споряджені й фізична підготовка у них була дуже високою. Але, як бачите, кулі беруть усіх", – підсумував Станіслав.

Цікаво Бояться втратити пропагандистську картинку: навіщо вагнерівці зводять "кордон" на Луганщині

"Вагнерівців" вербують на війну зеків: коротко, що треба знати

"Кухар" Путіна Прігожин особисто мотивує російських зеків їхати на війну проти України. До речі, засновник ПВК "Вагнера" вже навіть не приховує, що з фронту дороги назад немає.

До лав "вагнерівців" беруть навіть тих, у кого ВІЛ та гепатит С.

До речі, у британській розвідці нещодавно припустили, що "вагнерівці" дедалі менше звертає увагу на якості бійців, яких наймають. Головна ціль незаконного збройного формування – набрати якомога більше бойовиків.

Нещодавно найманці розстріляли понад 50 ув'язнених, яких відправили на війну проти нашої держави. Про це розповіла правозахисниця Ольга Романова.

Варто побачити – ЗСУ збили незвичайний гелікоптер ПВК "Вагнера": дивіться відео