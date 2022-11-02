О тактике "вагнеровцев" и боях за Бахмут рассказал украинский снайпер "Осман" в рамках проекта "Интервью24".

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"Жесткого сопротивления я от них не видел"

Боец 24-го отдельного штурмового батальона 53-й бригады Станислав уже несколько месяцев защищает Родину от российских захватчиков. "Осман" отметил, что жесткого сопротивления от "вагнеровцев" на поле боя не увидел.

Это те же, можно сказать, мобилизованные, хоть они и зеки. Хотя у людей представление, что люди, которые сидели, должны иметь сверхжесткое поведение ведения боя, но оно не совсем так,

– подчеркнул украинский воин.

Более того, "Осман" убежден, что если враг и имеет подготовленные подразделения "Вагнера", то их используют только в особых случаях. К примеру, когда нужно взять стратегически важную точку.

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Интервью со снайпером о боях за Бахмут и тактике "вагнеровцев": смотрите видео

"Линейные подразделения "Вагнера" – такие же, как и мобилизованные россияне"

Между тем, линейные подразделения "вагнеровцев", как и обычные мобилизованные россияне, никакой особой подготовки не имеют. Так что их закрепляют на определенных участках, которые наемники никогда не покидают.

И я вам скажу, что нет того человека, которого не проходит пуля. То ли чеченец, то ли вагнеровец, то ли другие,

– подчеркнул украинский снайпер.

"Осман" отметил, что недавно на наших воинов вышла разведка оккупанта. После сражения украинские защитники увидели, что враг был подготовлен. В частности, имели тепловизоры, автоматы, пусковые установки, которые играют роль огнеметов.

"Эти люди были очень снаряжены и физическая подготовка у них была очень высокой. Но, как видите, пули берут всех", – подытожил Станислав.

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"Вагнеровцы" вербуют на войну зэков: коротко, что нужно знать

"Повар" Путина Пригожин лично мотивирует российских зеков ехать на войну против Украины. Кстати, основатель ЧВК "Вагнера" уже даже не скрывает, что с фронта обратной дороги нет.

В ряды "вагнеровцев" берут даже тех, у кого ВИЧ и гепатит С.

Кстати, в британской разведке недавно предположили, что "вагнеровцы" все меньше обращают внимание на качества нанимаемых бойцов. Главная цель незаконного вооруженного формирования – набрать как можно больше боевиков.

Недавно наемники расстреляли более 50 заключенных, которых отправили на войну против нашего государства. Об этом рассказала правозащитница Ольга Романова.

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