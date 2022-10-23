Так, основатель ЧВК "Вагнера" агитировал заключенных в одной из колоний Свердловской области России. Пригожин заверил, что решящие ехать на войну не смогут вернуться назад.

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"Обратной дороги нет"

"Повар Путина" распинался перед заключенными нешуточную. Рассказывал, что они вроде бы самостоятельно решают, ехать в Украину или нет. Пригожин заявил, что нужны только те, кто уверен в себе. В частности, кому нравится воевать и "кому форма разрешает".

Вероятно, главный "вагнеровец" говорил именно об убийцах. Ведь российские террористы пришли на нашу землю, чтобы безжалостно убивать мирное население .

Также Пригожин подчеркнул, что если заключенные согласятся ехать на войну, обратно вернуться уже не смогут.

Если же вы поехали с нами, обратной дороги уже нет,

– подчеркнул основатель ЧВК "Вагнера".

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Сколько "вагнеровцев" воюют против Украины

К боевым действиям на территории Украины российские захватчики привлекли более 8 000 тысяч наемников из ЧВК "Вагнера" . Интересно, что большинство из них – бывшие заключенные. Об этом сообщили в ГУР Минобороны.

В частности, ФСБ завербовала "зеков" , отбывавших наказание на временно оккупированной территории Луганской области.

Возле лисичанска "вагнеровцы" возводят фортификационные сооружения. В частности, установили треугольники из цемента , а за ними вырыли ров. Захватчики надеются, что "линия Вагнера" остановит украинских воинов.

Обратите внимание! По состоянию на утро 23 октября уже уничтожили 67 470 захватчиков . Так что ни опрокидывание на фронт узников, ни "линии Вагнера" не помешают ВСУ одержать победу в войне против кровавых российских террористов .

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