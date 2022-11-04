Такі висновки журналісти зробили, аналізуючи листи зі співчуттями, які отримували родичі загиблих в'язнів з підписом Андрія Трошева – одного з керівників ПВК Вагнера. Чимало таких листів родичі публікують у мережі.

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Родичам могли заборонити публікувати листи

У проміжку від 18 вересня по 13 жовтня листи з підписом Трошева отримали родичі 224 загиблих зеків, що доводить нумерація листів. Однак до середини жовтня сумарна кількість ліквідованих в'язнів, яких завербував Пригожин, становила не менше 458 осіб.

Журналісти переконані, що тепер ця цифра точно більше ніж 500, однак з середини жовтня у мережі не з'явилося жодного опублікованого родичами листа від Трошева. Ймовірно, родичам заборонили їх публікувати у соцмережах. До слова, таке активне поширення листів та нагород можна пояснити прагненням родичів показати, що от, мовляв, їхні рідні не покидьки та злочинці, а "герої", хоч це абсолютно не так.



Останній опублікований у мережі лист під номером 458 / Фото The Insider

За даними російських ЗМІ, Пригожину станом на кінець вересня вдалося завербувати близько 6 тисяч ув'язнених за різні злочини, з яких 2 036 відправили на фронт. Тобто ЗСУ знищили чверть зеків.

ЗМІ розповіли про 13 російських в'язнів, які загинули на війні проти України:

Роман Суслов, 40 років. Відсидів 9 років за вбивство товариша. До виходу на волю залишався 1 рік, але він вирішив піти воювати проти України і загинув. Його вдова каже, що на фронт Суслова відправили непідготовленим.

Євгєній Абрамович, 33 роки. Засуджений за вбивство, відсидів половину терміну, але вирішив піти воювати проти України й загинув;

Васілій Васильчук, 27 років. Засуджений за завдання тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть. Також відсидів майже половину терміну, але вирішив піти воювати проти України;

Іван Вахонін, 30 років. Колишній член російської партії ЛДПР. У 2019 році отримав 13 років позбавлення волі за торгівлю наркотиками;

Євгєній Борисов, 42 роки. Стаття та терміни ув'язнення невідомі.

Міхаіл Биков, 39 років. Цього року отримав 4 роки позбавлення волі за завдання шкоди здоров'ю.

Дмітрій Анохін. У 2015 році отримав термін за вбивство.

Алєксєй Барисін, 28 років. Судимий двічі – у 2015 році за крадіжку, у 2021 році за вбивство.

Андрєй Гапонов, 39 років. Відбував покарання за крадіжку.

Кіріл Жаворонков, 28 років. Відбував покарання за збут наркотиків;

Владилав Іванушкін, 21 рік. Минулого року отримав 13 років ув'язнення за збут наркотиків;

Сєргєй Кірєєв, 45 років. Відбував покарання за збут наркотиків;

Владімір Матвєйчук, 32 роки. Відбував покарання за крадіжку та зберігання наркотиків.

Це лише частина "елітних" військових, яких вербує Пригожин, прямо кажучи, що 80% завербованих не повернуться додому.

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