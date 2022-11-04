Такие выводы журналисты сделали, анализируя письма с соболезнованиями, которые получали родственники погибших заключенных с подписью Андрея Трошева – одного из руководителей ЧВК Вагнера. Много таких писем родственники публикуют в сети.

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Родственникам могли запретить публиковать письма

В промежутке с 18 сентября по 13 октября письма с подписью Трошева получили родственники 224 погибших зеков, что доказывает нумерация писем. Однако к середине октября суммарное количество ликвидированных заключенных, которых завербовал Пригожин, составляло не менее 458 человек.

Журналисты убеждены, что теперь эта цифра точно более 500, однако с середины октября в сети не появилось ни одного опубликованного родственниками письма от Трошева. Вероятно, родственникам запретили публиковать их в соцсетях. К слову, такое активное распространение писем и наград можно объяснить стремлением родственников показать, что вот, якобы их родные не отбросы и преступники, а "герои", хотя это совершенно не так.



Последнее опубликованное в сети письмо под номером 458 / Фото The Insider

По данным российских СМИ, Пригожину по состоянию на конец сентября удалось завербовать около 6 тысяч заключенных за разные преступления, из которых 2 036 отправили на фронт. То есть ВСУ уничтожили четверть зэков.

СМИ рассказали о 13 российских заключенных, погибших на войне против Украины:

Роман Суслов, 40 лет. Отсидел 9 лет за убийство товарища. До выхода на свободу оставался 1 год, но он решил пойти воевать против Украины и погиб. Его вдова говорит, что на фронт Суслова отправили неподготовленным.

Евгений Абрамович, 33 года. Осужденный за убийство, отсидел половину срока, но решил пойти воевать против Украины и погиб;

Василий Васильчук, 27 лет. Осужден за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Также отсидел почти половину срока, но решил пойти воевать против Украины;

Иван Вахонин, 30 лет. Бывший член российской партии ЛДПР. В 2019 году получил 13 лет лишения свободы за торговлю наркотиками;

Евгений Борисов, 42 года. Статья и сроки заключения неизвестны.

Михаил Быков, 39 лет. В этом году получил 4 года лишения свободы за причинение вреда здоровью.

Дмитрий Анохин. В 2015 году получил срок за убийство.

Алексей Барысин, 28 лет. Судимый дважды – в 2015 году за кражу, в 2021 году за убийство.

Андрей Гапонов, 39 лет. Отбывал наказание за кражу.

Кирилл Жаворонков, 28 лет. Отбывал наказание за сбыт наркотиков;

Владислав Иванушкин, 21 год. В прошлом году получил 13 лет заключения за сбыт наркотиков;

Сергей Киреев, 45 лет. Отбывал наказание за сбыт наркотиков;

Владимир Матвейчук, 32 года. Отбывал наказание за кражу и хранение наркотиков.

Это лишь часть "элитных" военных, которых вербует Пригожин, прямо говоря, что 80% завербованных не вернутся домой.

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