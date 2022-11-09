Как пишет авторитетное западное издание, состоятельные россияне опасаются арестов и чисток.

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В первую очередь речь идет о тех россиянах, которые не проявляют достаточного энтузиазма и поддержки военных действий в Украине. Они опасаются за свою безопасность и безопасность своих семей. Вместе с тем опасения подкрепляются открытыми нападками Пригожина на военное руководство России и губернатора Санкт-Петербурга. Российская элита подозревает нежелание или неспособность Кремля защищать своих.

Теперь, когда кремлевские чиновники называют вторжение в Украину "народной войной", прислушиваясь к риторике Иосифа Сталина времен Второй мировой войны, некоторые инсайдеры даже говорят, что опасаются чисток и произвольных арестов, как во время правления советского диктатора,

– сообщает издание.

Один из собеседников издания сравнил ситуацию в России с военной диктатурой, но без военного переворота, обычно предшествующего ей.

Элиты называют вторжение в Украину катастрофической ошибкой

В то же время, милитаризация экономики и общества на фоне заявлений о завершении мобилизации беспокоит представителей деловой и бюрократической элиты. Многие из них считают, что вторжение в Украину было катастрофической ошибкой, обрекая страну на изоляцию и слабость.

Какое заявление Пригожина так испугало состоятельных россиян

На прошлой неделе в телеграм-канале "Кепка Пригожина", якобы принадлежащему основателю ЧВК "Вагнера", опубликовали ответы соратника Путина на вопросы пропагандистского телеканала RT. Пригожина спросили о богатых россиянах, игнорирующих войну. "Повар Путина" предложил применить против них репрессии.

Должны быть включены рычаги и механизмы тотального "уничтожения" этих людей как бизнесменов. Относительно них срочно нужны сталинские репрессии,

– ответил Пригожин.

Заметим, что в последние месяцы Евгений Пригожин начал активно критиковать военное руководство России на фоне массовых провалов армии России в Украине. Британская разведка считает, что Пригожин пытается повысить свой авторитет среди российских военных.

Аналитики из американского Института изучения войны говорят, что так называемый "повар Путина" Пригожин набирает в России все большую популярность. Критикуя элиты и некоторых представителей власти он начинает утверждаться как новая политическая сила.