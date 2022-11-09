В Офісі Президента та РНБО вкотре відреагували на ситуацію з перемовинами. Про це повідомляє 24 канал.

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Що в ОП кажуть про перемовини Росії та України

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що Кремль виснажений і ресурси Росії близькі до межі.

Звідси істеричні прохання про перерву ("переговори"). Звідси і візит Патрушева до Тегерана: шукати спосіб продовжити війну, отримати ракети/безпілотники, виправити свій ракетний недолік,

– написав Подоляк.

Він наголосив, що зараз ідеальний час подвоїти допомогу Україні.

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував абсурдність перемовин з Росією:

"Уявіть, будь ласка, що у вас є чотирикімнатний будинок. Одну з кімнат захопили божевільні люди, які вбили частину вашої родини. І тепер ви пропонуєте: "Добре, давайте почнемо з ними переговори, щоб вони залишилися там, і ми могли знайти з ними мирне співіснування". Ви розумієте, як це абсурдно звучить?" – заявив Данілов.

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