Путин отлично понимает, что поражение в Украине и деоккупация наших территорий означает крах его режима. Такое мнение 24 каналу озвучил российский журналист Игорь Яковенко.
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Как Путин будет спасать себя и свой режим
По его словам, единственно возможным путем спасения для Путина является договоренность с коллективным Западом, чтобы уговорить наше государство "простить и помиловать" российского диктатора. В то время как спастись уже после поражения и разгрома его войск у Путина нет шансов.
Кроме того, чтобы удержать свой режим глава Кремля, вероятно, будет пытаться еще больше "закрутить гайки". То есть создать "железный занавес" и установить тотальную диктатуру. А дальше возьмет курс на постепенное "превращение сначала в Иран, а затем в Северную Корею".
Я думаю такие мысли и планы есть и они сейчас активно проговариваются по телевизору,
– заметил Яковенко.
По его мнению, с этим связан новый учебный курс, который планируется ввести в стране-агрессоре со следующего года. Фактически это курс нового псевдокоммунизма, объединяющего фашизм, коммунизм и имперский религиозный монархизм.
"А те, кто не согласен – должны покинуть Россию. Таков план спасения режима", – подытожил российский журналист.
Яковенко предположил, как Путин будет удерживать свой режим: смотрите видео
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