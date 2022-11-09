Указания достаточно четкие: все, кто не угоден власти – в бан
Российские СМИ пишут, что указания поступили от представителей блока первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко.
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В список депутатов, которых не стоит цитировать, попали:
- глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов;
- депутаты-генералы Андрей Гурулев, Виктор Заварзин, Андрей Красов;
- председатель комитета по семье, женщинам и детям Нина Останина.
Как объяснили в Кремле требование
Все вышеупомянутые депутаты, по убеждению Кремля, позволяют себе "излишнюю самостоятельность в высказываниях и критике русских войск".
Политиков разрешается цитировать только в минимальных объемах, если этого требует повестка дня.
Указания от Кремля получили СМИ, относящиеся к группе:
- "Россия сегодня";
- "Российская газета";
- ВГТРК (в эту группу входят телеканалы "Россия-1" и "Россия-24", "Радио России", радиостанция "Маяк" и другие активы).
О таких "рекомендациях" просят молчать
Более того, рекомендации просили держать в тайне.
"После начала мобилизации, да и вообще с февраля не была выработана информационная стратегия власти. Все комментировали, кто на что способен, Кремль не успевал раздавать указания",
– цитируют РосСМИ своего собеседника.
Пропаганда Кремля пытается реабилитироваться
- Похоже, что Россия провалила свои пропагандистские задачи. Местная пропаганда уже не может контролировать настроения россиян. Также пропагандисты не знают на кого скинуть вину за поражение российской армии в Украине. Поэтому пытаются придумывать самые нелепые фейки.
- Так, недавно в России заявили, что захватчики якобы обнаружили в Украине беспилотники, которые могут "распространять комаров, зараженных опасными вирусами".