Вказівки досить чіткі: усі, хто не догодний владі – у бан

Російські ЗМІ пишуть, що вказівки надійшли від представників блоку першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка.

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До списку депутатів, яких не варто цитувати, потрапили:

  • голова думського комітету з оборони Андрій Картаполов;
  • депутати-генерали Андрій Гурульов, Віктор Заварзін, Андрій Красов;
  • голова комітету з питань сім'ї, жінок і дітей Ніна Останіна.

Як пояснили у Кремлі вимогу

Усі вищезгадані депутати, за переконаннями Кремля, дозволяють собі "зайву самостійність у висловлюваннях й критиці російських військ".

Політиків дозволяється цитувати лише в мінімальних обсягах, якщо цього вимагає порядок денний.

Вказівки від Кремля отримали ЗМІ, які належать до групи:

  • "Россия сегодня";
  • "Российская газета";
  • ВДТРК (у цю групу входять телеканали "Россия-1" і "Россия-24", "Радио России", радіостанція "Маяк" та інші активи).

Про такі "рекомендації" просять мовчати

Ба більше, рекомендації просили тримати в таємниці.

"Після початку мобілізації, та й узагалі з лютого не була вироблена інформаційна стратегія влади. Усі коментували, хто на що здатен, Кремль не встигав роздавати вказівки",
– цитують РосЗМІ свого співрозмовника.

Пропаганда Кремля намагається реабілітуватись

  • Схоже, Росія провалила свої пропагандистські завдання. Місцева пропаганда уже не може тримати під контролем настрої росіян. Також пропагандисти не знають на кого скинути провину за поразки російської армії в Україні. Тож, намагаються вигадувати найбезглуздіші фейки.
  • Так, нещодавно в Росії заявили, що загарбники нібито виявили в Україні безпілотники, які можуть "розповсюджувати комарів, заражених небезпечними вірусами".

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