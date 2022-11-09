Российские студенты будут собирать дроны

Получили такую задачу студенты Приморского края, к работе привлекли местные предприятия. Об этом отчитался губернатор региона Олег Кожемяко.

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Начинаем создание беспилотных летательных аппаратов на предприятиях Приморья. БПЛА показали свою эффективность в современных условиях сражения. Студенты наших вузов уже производят такие аппараты. К концу месяца построят 100 штук,

– написал он.

Так, по словам оккупанта, беспилотники будут разной дальности и грузоподъемности. Губернатор не раскрыл характеристики производимых БПЛА, однако заверил, что они на 55% состоят из деталей, изготовленных в Приморском крае.

Для этого местные власти, мол, налаживают сотрудничество между предприятиями, выпускающими двигатели, корпуса, электронику и композитные материалы.

Но наши защитники уже хорошо знают, как сбивать разные вражеские дроны. Не зависимо, кто их собрал – студенты из Приморского края или иранские специалисты. И те, и те "птички" долго не летают в Украине – климат не тот.

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О запуске дронов-камикадзе известно заранее и скорость этого БПЛА позволяет иметь достаточно времени, чтобы уйти в укрытие. Именно поэтому когда враг начал использовать дроны Shahed-136, то время воздушных тревог увеличилось.

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что процент уничтожения таких целей высок. Радиолокационно Shahed-136 заметен на радарах.

Из всех запущенных по территории Украины иранских дронов, примерно 85% уничтожены. Что касается количества, то речь идет о 320 – 330 единицах.

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