Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против прекращения огня в Украине по условиям Кремля. Ведь, по его словам, Россия должна понять, что "идея мира под диктовку ни при чем не приведет" и что нельзя просто провести фломастером по карте и сказать: это теперь мое.

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Россия препятствует дипломатическому ходу войны

По словам Шольца, он постоянно работает со многими другими политиками, чтобы Россия осознала, что нельзя делать то, что заблагорассудится. Он подчеркнул, что военные действия со стороны России препятствуют любому дипломатическому сближению.

Мы все хотим, чтобы эта война закончилась и чтобы мир стал возможным,

– сказал канцлер.

Шольц также рассказал о своем последнем визите в Москву накануне полномасштабной войны. По его словам, во время четырехчасовой беседы российский диктатор требовал, чтобы в Украине "не было ракет, угрожающих Москве", и чтобы Украина не вступала в НАТО.

Шольц отметил, что предлагал соглашения с Киевом о контроле над вооружениями, исключающими размещение ракет, и подчеркивал, что членство Украины в НАТО вообще не стоит в повестке дня "ближайшими 10, 20, 30 годами".

Шольц подчеркнул, что ни одна из заявленных Россией причин не может оправдать войну, "поскольку ничего из заявленного просто не происходило".

Как Германия поддерживает Украину во время войны

10 ноября из Германии в Украину направлен дополнительный пакет военной помощи, в который вошли 18 разведывательных беспилотников. Также в пакет помогли вошли 4 антидроновых сенсора и аппарата РЭБ.

Украинские военные успешно используют современные немецкие системы IRIS-T. В конце октября эта система отработала на 100% во время массированного удара. В Минобороны Украины остроумно поблагодарили немецких друзей за помощь.

Кроме того, Украина надеется, что Германия будет поставлять нашей стране танки Leopard 2, о которых просит Киев. До сих пор канцлер Германии Олаф Шольц находил разные причины, почему не предоставлять Украине эти танки.

Германия в рамках нового пакета военной помощи передала украинским бойцам дополнительную партию ракет в систему ПВО IRIS-T SLM. В него также вошли и бронемашины Dingo.

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