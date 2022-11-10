Из Германии в Украину направлен дополнительный пакет военной помощи, в который вошли 18 разведывательных беспилотников. Также в пакет вошли 4 антидроновых сенсора и аппарата РЭБ.
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Сколько беспилотников получит Украина
О пакете военной помощи Украине немецкое правительство объявило 9 ноября.
- 30 бронеавтомобилей «Динго»;
- ракеты для Iris-T SLM;
- 18 разведывательных дронов;
- 5 тягачей-транспортеров M1070 Oshkosh;
- грузоподъемник (ранее было передано две единицы).