Из Германии в Украину направлен дополнительный пакет военной помощи, в который вошли 18 разведывательных беспилотников. Также в пакет вошли 4 антидроновых сенсора и аппарата РЭБ.

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Сколько беспилотников получит Украина

О пакете военной помощи Украине немецкое правительство объявило 9 ноября.

  • 30 бронеавтомобилей «Динго»;
  • ракеты для Iris-T SLM;
  • 18 разведывательных дронов;
  • 5 тягачей-транспортеров M1070 Oshkosh;
  • грузоподъемник (ранее было передано две единицы).